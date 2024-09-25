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Хакамада ждал смертной казни 56 лет. Его оправдали

15:55 2076

88-летний японец Ивао Хакамада 56 лет просидел в тюрьме в ожидании смертной казни за убийство. Суд оправдал его, придя к выводу, что представленные следствием улики против Хакамады были сфабрикованы. Об этом пишет Русская служба BBC.

Это самый долгий срок, проведенный кем-либо в мире в ожидании приведения смертного приговора в исполнение. Ивао Хакамада был приговорен к смертной казни в 1968 году по обвинению в убийстве целой семьи — своего начальника, его жены и двух детей-подростков. Пересмотр дела Хакамады был назначен в 2014 году, после того как суд принял во внимание подозрения защитников, что следователи, работавшие над делом полвека назад, могли подбросить улики.

Это массовое убийство 50 лет назад взбудоражило японское общество, и возобновление процесса вызвало большой резонанс. После того как суд отменил приговор, сторонники Хакамады, ожидавшие на улице, начали кричать «банзай». Сам Хакамада на слушаниях не присутствовал. Суд освободил его от участия в любых процедурах в связи с ухудшившимся состоянием его психического здоровья. По словам его адвокатов и семьи, десятилетия содержания под стражей, в основном в одиночной камере и под постоянной угрозой казни, нанесли тяжелый урон его психике.

В 2014 году его выпустили из тюрьмы, позволив дожидаться пересмотра дела под опекой сестры Хидеко в ее доме. Сейчас ей 91 год. В прошлом году, когда началось повторное судебное разбирательство, она заявила, что испытывает огромное облегчение, так как ее брат заслуживает справедливости.

В качестве главной улики против Хакамады следствие предъявило окровавленную одежду, найденную в баке с пастой мисо вскоре после обнаружения тел. Следователи настаивали, что одежда принадлежит Хакамаде. Однако адвокаты подсудимого в течение многих лет заявляли, что ДНК с одежды не совпадает с ДНК Хакамады. Это доказывало, что одежду как минимум мог надевать кто-то еще. Кроме того, защитники указывали на детали, свидетельствовавшие, что улики могли быть сфабрикованы. Все эти аргументы возымели действие только в 2014 году, когда главным судьей был Хироаки Мураяма. Он усомнился в том, что одежда из бака с мисо имела отношение к Хакамаде.

Объявляя о том, что Хакамада признается невиновным, судья также сказал, что, к стыду для всей системы правосудия Японии, он вынужден также признать, что улики в деле почти 60-летней давности действительно были сфабрикованы прокуратурой.

США и Япония — единственные страны «Большой семерки», которые до сих пор применяют смертную казнь. В отличие от США, в Японии казнь осуществляется в основном через повешение. Заключенных уведомляют о приведении приговора в исполнение всего за несколько часов.

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