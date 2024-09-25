«Карабах» – Лондон – 1:18. Как будет сегодня?
Сегодня в Лондоне в 23:00 по бакинскому времени начнется матч 1-го тура основной стадии Лиги Европы между английским «Тоттенхэм Хотспур» и чемпионом Азербайджана «Карабахом».
Судить встречу будет французская бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. На VAR будут сидеть француз Бенуа Мийо и австриец Алан Кияс.
«Карабах» уже играл с «Тоттенхэмом» на групповой стадии Лиги Европы сезона 2015/16. Тогда в Лондоне хозяева победили со счетом 3:1, а в Баку англичане выиграли 1:0.
Всего команда Гурбана Гурбанова шесть раз играла с англичанами (помимо «Тоттенхэма», были матчи с двумя другими лондонскими клубами - «Челси» и «Арсеналом») и потерпела шесть поражений с общей разницей забитых и пропущенных - 1:18.
Как известно, с этого сезона в основных стадиях всех еврокубков выступают по 36 клубов. В Лиге Европы команды проведут по восемь матчей с разными соперниками. Четыре игры дома и четыре игры в гостях.
После «Тоттенхэма» «Карабах ждут матчи со шведским «Мальме» (дома, 3 октября), с нидерландским «Аяксом» (дома, 24 октября), с норвежским «Буде-Глимтом» (в гостях, 7 ноября), с французским «Лионом» (дома, 28 ноября), со шведским «Эльфсборгом» (в гостях, 12 декабря), с румынским ФКСБ (дома, 23 января) и греческим «Олимпиакосом» (в гостях, 30 января).
По итогам восьми туров команды, занявшие 1-8-е места, напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, ставшие 9-24-ми, сыграют в 1/16 финала.
В среду уже состоялись девять матчей 1-го тура:
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) - «Эльфсборг» (Швеция) - 3:2
«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Порту» (Португалия) - 3:2
«Андерлехт» (Бельгия) - «Ференцварош» (Венгрия) - 2:1
«Динамо» (Киев, Украина) - «Лацио» (Италия) - 0:3
«Мидтьюлланд» (Дания) - «Хоффенхайм» (Германия) - 1:1
«Галатасарай» (Турция) - ПАОК (Греция) - 3:1
«Лудогорец» (Болгария) - «Славия» (Чехия) - 0:2
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Твенте» (Нидерланды) - 1:1
«Ницца» (Франция) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 1:1.
Сегодня, помимо матча «Тоттенхэм» - «Карабах», состоятся еще восемь игр:
«Фенербахче» (Турция) - «Юнион» (Бельгия)
«Мальме» (Швеция) - «Рейнджерс» (Шотландия)
«Аякс» (Нидерланды) - «Бешикташ» (Турция)
«Айнтрахт» (Германия) - «Виктория» (Чехия)
ФКСБ (Румыния) - РФШ (Латвия)
«Лион» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция)
«Рома» (Италия) - «Атлетик» (Испания)
«Брага» (Португалия) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ