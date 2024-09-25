«Карабах» – Лондон – 1:18. Как будет сегодня?

Сегодня в Лондоне в 23:00 по бакинскому времени начнется матч 1-го тура основной стадии Лиги Европы между английским «Тоттенхэм Хотспур» и чемпионом Азербайджана « Карабах ом».

Судить встречу будет французская бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. На VAR будут сидеть француз Бенуа Мийо и австриец Алан Кияс.

«Карабах» уже играл с «Тоттенхэмом» на групповой стадии Лиги Европы сезона 2015/16. Тогда в Лондоне хозяева победили со счетом 3:1, а в Баку англичане выиграли 1:0.

Всего команда Гурбана Гурбанова шесть раз играла с англичанами (помимо «Тоттенхэма», были матчи с двумя другими лондонскими клубами - «Челси» и «Арсеналом») и потерпела шесть поражений с общей разницей забитых и пропущенных - 1:18.