Нужен ли китайскому «поясу» азербайджанский «коридор»?

Связи Азербайджана с Китаем развиваются по восходящей линии. «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой», подписанная президентом Ильхамом Алиевым и председателем Си Цзиньпином 3 июля 2024 года, может считаться началом нового этапа отношений между двумя странами. В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил 3,1 миллиарда долларов. Китай является одним из пяти основных торговых партнеров Азербайджана. Между двумя странами налажено тесное сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Обсуждения, проведенные в рамках визита министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Китай, позволяют прогнозировать, что сотрудничество будет углубляться.

«Срединный коридор» - совместное будущее Сотрудничество в рамках китайского мегапроекта «Один пояс, один путь» занимает важное место в отношениях между двумя странами. Азербайджан является одним из первых государств, поддержавших китайскую инициативу. Кроме этого, Баку вложил значительные инвестиции в развитие инфраструктуры «Срединного коридора», который является важной частью китайского «пояса». Сложная геополитическая ситуация в мире повышает значимость этого коридора. Сегодня «Срединный коридор» — самый безопасный, надежный и эффективный маршрут для перевозки грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Его основными преимуществами являются стабильность стран, расположенных вдоль маршрута, тесные политические и экономические связи и наличие готовой инфраструктуры. В Китае это понимают, о чем свидетельствует статистика. Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем в январе-августе 2024 года увеличился на 228% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2024 года по «Срединному коридору» отправлено 215 блок-поездов, а к концу года их число превысит 300. Если в первые дни начала грузоперевозок по «Срединному коридору» принималось 10 контейнерных поездов в месяц, то в августе 2024 года это количество достигло 40 поездов. Однако потенциал маршрута куда более значителен. И именно содействие использованию возможностей «Срединного коридора» стало основной темой переговоров, проведенных в Китае.

Китай удовлетворен увеличением скорости перевозок На встрече с министром транспорта Китая Ли Сяопэном были обсуждены перспективы развития отношений в сфере транспорта и вопросы сотрудничества в рамках «Срединного коридора». Состоялся обмен мнениями по совершенствованию нормативно-правовой базы между двумя странами, а также расширению сотрудничества с китайской стороной в сферах автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. На встрече с руководителями ведущих логистических компаний Китая, осуществляющих деятельность на «Срединном коридоре», и официальными лицами провинций были обсуждены организация перевозок посредством «Срединного коридора», проделанная работа в области повышения пропускной способности инфраструктуры, вопросы сотрудничества с соседними странами. Стоит отметить, что среди участников были представители различных регионов Китая, включая крупные порты, что способствовало обсуждению более широкого спектра вопросов, касающихся оптимизации транспортных маршрутов и повышения эффективности транзита.

В ходе встречи были заслушаны мнения и предложения представителей логистических компаний. Представители китайских компаний заявили, что в последнее время скорость перевозок по «Срединному коридору» увеличилась. Наблюдается прогресс и в качественных показателях. В рамках визита также обсуждались перспективы в сфере воздушного транспорта. На встрече с руководителем Администрации гражданской авиации Китая Сон Джиёном была достигнута договоренность о сотрудничестве соответствующих рабочих групп для более оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес. В рамках переговоров было достигнуто соглашение о предоставлении авиакомпании AZAL более выгодных слотов (выделенное время для взлета или посадки воздушного судна) в главном аэропорту Пекина, а также об увеличении частоты рейсов до трех раз в неделю начиная с марта 2025 года. Это решение позволит AZAL оптимизировать свое расписание, улучшить доступность рейсов и повысить конкурентоспособность на ключевом направлении, что является важным шагом для расширения их присутствия на рынке.

Китай заинтересован в присоединении к компании Middle Corridor Multimodal «Срединный коридор» предлагает логистические решения, сочетающие железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. Железная дорога является важным звеном этого коридора. Благодаря инвестициям Азербайджана годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся составной частью «Срединного коридора», значительно увеличилась. Между железными дорогами Азербайджана, Грузии и Казахстана создан центр среднесрочного планирования с целью обеспечения обмена информацией и прогнозирования грузов между участниками «Срединного коридора». В то же время ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АО «Казахстанская железная дорога» и АО «Грузинская железная дорога» объединили свои усилия для развития мультимодального обслуживания на маршруте. В октябре 2023 года на паритетной основе было создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd. На встрече с председателем правления Государственного управления железных дорог Китая Лю Жэньфаном было подчеркнуто, что в период с января по август 2024 года объем транзитных перевозок по железным дорогам между Азербайджаном и Китаем увеличился почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, были обсуждены пути дальнейшего расширения сотрудничества в железнодорожной области. Лю Жэньфан заявил о заинтересованности Китая в присоединении к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal. На встрече была подчеркнута стратегическая значимость строительства новой железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Будущее южное ответвление Срединного коридора, являясь ключевой вехой в реализации инициативы «Один пояс, один путь», совместно осуществляемой тремя странами, создаст новую транспортную артерию между Азией, Европой и странами Персидского залива, проходя через территорию Азербайджана. Председатель правления Государственного управления железных дорог Китая, Лю Жэньфан, выразил удовлетворение по поводу успешного проведения недавнего мероприятия в Баку, посвященного созданию новой Международной ассоциации «Евразийский транспортный маршрут». Он отметил, что данная инициатива АЖД является своевременным шагом, открывающим новые возможности для южного маршрута в рамках «Срединного коридора». Участие высшего руководства «CRCT», дочерней компании Государственной Железнодорожной Группы Китая, подчеркивает значимость этого проекта и серьезные намерения сторон в вопросе развития евразийских транспортных связей, способных укрепить торгово-экономическое сотрудничество между регионами. В перспективе, благодаря развитию новой транспортной инфраструктуры, регион обретет альтернативный маршрут, а создание нового пункта пропуска на Китайско-Кыргызской границе станет катализатором увеличения пропускной способности транзитных коридоров из Центральной Азии, что позволит значительно оптимизировать транспортные потоки через Казахстан и Кыргызстан.