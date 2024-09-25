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Азербайджан и Израиль подписали военный договор

16:23 3087

Сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в области оборонной промышленности продолжает расширяться, говорится в публикации посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика в X.

В публикации посла отмечается, что AS Holdings и его дочерняя компания Ari Arms - международная компания, специализирующаяся на производстве и разработке легкого оружия в соответствии со стандартами НАТО, сегодня подписали меморандум о стратегическом взаимопонимании с «Азерсилах», подведомственным Министерству оборонной промышленности Азербайджана.

«Это незаменимое партнерство сближает страны, способствует совместному развитию и усилиям по укреплению независимости и национальной безопасности. В церемонии подписания приняли участие представители различных министерств, ведомств, официальные лица», - написал израильский дипломат.

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