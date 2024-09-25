Белград закупает все больше азербайджанского газа

Между Азербайджаном и Сербией подписаны соглашения в сфере поставок газа и зеленой энергетики. Об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в Х.

Отмечено, что SOCAR и Srbijagas подписали соглашение о дополнительных ежесуточных закупках 1 млн кубометров газа в период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года и «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере зеленой энергетики между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии».