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Azerconnect Group поддержала Международную конференцию по кибердипломатии

16:42 238

Azerconnect Group поддержала первую в регионе Международную конференцию по кибердипломатии, которая прошла в Азербайджане. Это знаковое событие собрало представителей государственных учреждений, частных компаний и бизнеса, а также дипломатов и экспертов для обсуждения роли дипломатии в улучшении информационной безопасности в Азербайджане.

Конференция была организована Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Республики Азербайджан в сотрудничестве с Администрацией президента Азербайджана, Министерством иностранных дел, Центром анализа международных отношений и Университетом ADA, при поддержке Azerconnect Group и других частных компаний.

В ходе обсуждений на мероприятии была подчеркнута значимость роли частного сектора в глобальной кибердипломатии и важность международного сотрудничества в развитии кибербезопасности. Кроме того, на конференции было подчеркнуто значение проекта «Цифровой Шелковый Путь», который направлен на соединение Европы с Азией через Азербайджан. Ожидается, что этот стратегически важный цифровой коридор будет способствовать экономическому росту и улучшению коммуникаций в регионе.

Стоит отметить, что на Международной конференции по кибердипломатии присутствовали около 120 представителей из более чем 30 стран, включая дипломатов, экспертов и официальных лиц.

Об Azerconnect Group

Будучи компанией, работающей в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предоставляет передовые услуги в области мобильной связи, интернета и международных выделенных линий, а также цифровые решения, такие как FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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