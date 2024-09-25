Azerconnect Group поддержала Международную конференцию по кибердипломатии

Azerconnect Group поддержала первую в регионе Международную конференцию по кибердипломатии, которая прошла в Азербайджане. Это знаковое событие собрало представителей государственных учреждений, частных компаний и бизнеса, а также дипломатов и экспертов для обсуждения роли дипломатии в улучшении информационной безопасности в Азербайджане. Конференция была организована Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Республики Азербайджан в сотрудничестве с Администрацией президента Азербайджана, Министерством иностранных дел, Центром анализа международных отношений и Университетом ADA, при поддержке Azerconnect Group и других частных компаний.

В ходе обсуждений на мероприятии была подчеркнута значимость роли частного сектора в глобальной кибердипломатии и важность международного сотрудничества в развитии кибербезопасности. Кроме того, на конференции было подчеркнуто значение проекта «Цифровой Шелковый Путь», который направлен на соединение Европы с Азией через Азербайджан. Ожидается, что этот стратегически важный цифровой коридор будет способствовать экономическому росту и улучшению коммуникаций в регионе. Стоит отметить, что на Международной конференции по кибердипломатии присутствовали около 120 представителей из более чем 30 стран, включая дипломатов, экспертов и официальных лиц.