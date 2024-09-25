Полностью снято ограничение на одном из главных проспектов Баку
16:48 1163
Ограничение на движение транспорта на проспекте 8 Ноября в Баку полностью снято, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел (МВД).
Согласно сообщению, ограничения были связаны с проведением ремонтных работ на этом проспекте. Теперь движение транспорта восстановлено от пересечения проспекта 8 Ноября и улицы Рамиза Гулиева в направлении центра города.
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