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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Новость дня
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Блинкен назвал «безответственными» заявления Путина

16:59 941

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал анонсированные ранее президентом РФ Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине России.

«Это совершенно безответственно, - сказал Блинкен в интервью MSNBC в четверг. - Думаю, многие в мире ясно говорили об этом, когда он ранее бряцал ядерным оружием, включая Китай».

Госсекретарь США считает, что необходимо заявить о недопустимости подобной ядерной риторики, особенно в то время, когда в Нью-Йорке проходит Генассамблея, на которой обсуждается в том числе необходимость дальнейшего разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Президент РФ накануне заявил, что в ядерную доктрину будут внесены изменения, расширяющие основания для ответного ядерного удара. Он может быть нанесен в том числе в ответ на применение обычного оружия в некой «критической ситуации» для России.

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