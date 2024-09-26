В Минздраве обсудили ситуацию с туберкулезом в Азербайджане
В Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики состоялось совещание, посвященное противотуберкулезным мероприятиям и текущей ситуации в стране.
В совещании, проведенном под руководством министра здравоохранения Теймура Мусаева, приняли участие портфолио-менеджер Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Ольга Авдеева, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, заместитель начальника Главного медицинского управления Министерства юстиции Ифтихар Гурбанов, а также руководители подведомственных учреждений Минздрава и TƏBİB.
Подчеркнув, что в результате целенаправленных реформ в сфере здравоохранения, осуществленных под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, достигнут переход к новому этапу, министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал: «Успешная реформа в сфере здравоохранения строится на трех ключевых принципах. Во-первых, это развитие человеческого капитала. Второе – цифровизация здравоохранения как основной драйвер всех фундаментальных изменений. И в-третьих, это новая экономика системы здравоохранения и финансирование здравоохранения. Укрепление системы здравоохранения также охватывает усиление мер по борьбе с туберкулезом».
По словам министра, с 2012 года правительство Азербайджана начало закупать препараты от нерезистентного туберкулеза и за счет государственных программ полностью покрывать другие соответствующие расходы по борьбе с туберкулезом. Помимо этого, с 2021 года в Азербайджане внедрен новый механизм финансирования здравоохранения - обязательное медицинское страхование.
«Несмотря на достигнутые успехи в этой сфере, существует необходимость разработать долгосрочную Стратегию и Дорожную карту для реализации Плана действий по борьбе с туберкулезом. Борьба с туберкулезом является глобальной проблемой. Лишь сотрудничая и делясь опытом и знаниями, мы сможем добиться положительных результатов», - отметил в заключение министр здравоохранения.
В свою очередь, Ольга Авдеева и члены Миссии отметили, что с 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией активно участвует в финансировании мероприятий по борьбе с туберкулезом в Азербайджане. Подчеркнув, что искоренение туберкулеза к 2030 году является нашей общей целью, представители Миссии положительно оценили усилия Азербайджана по достижению этой цели и борьбе с туберкулезом.
В своих выступлениях председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов отметили, что в нашей стране строятся специализированные медицинские учреждения по борьбе с туберкулезом и в лечении применяется современный подход.
С обширным докладом на заседании выступила директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова. И.Ахундова подчеркнула, что в рамках Национальной программы по борьбе с туберкулезом Министерства здравоохранения за последние 10 лет наблюдаются положительные изменения в динамике заболеваемости, а также в снижении смертности от туберкулеза.
По итогам встречи состоялись полезные обсуждения.