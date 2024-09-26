В Минздраве обсудили ситуацию с туберкулезом в Азербайджане

В совещании, проведенном под руководством министра здравоохранения Теймура Мусаева, приняли участие портфолио-менеджер Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Ольга Авдеева, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, заместитель начальника Главного медицинского управления Министерства юстиции Ифтихар Гурбанов, а также руководители подведомственных учреждений Минздрава и TƏBİB.

Подчеркнув, что в результате целенаправленных реформ в сфере здравоохранения, осуществленных под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, достигнут переход к новому этапу, министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал: «Успешная реформа в сфере здравоохранения строится на трех ключевых принципах. Во-первых, это развитие человеческого капитала. Второе – цифровизация здравоохранения как основной драйвер всех фундаментальных изменений. И в-третьих, это новая экономика системы здравоохранения и финансирование здравоохранения. Укрепление системы здравоохранения также охватывает усиление мер по борьбе с туберкулезом».

По словам министра, с 2012 года правительство Азербайджана начало закупать препараты от нерезистентного туберкулеза и за счет государственных программ полностью покрывать другие соответствующие расходы по борьбе с туберкулезом. Помимо этого, с 2021 года в Азербайджане внедрен новый механизм финансирования здравоохранения - обязательное медицинское страхование.

«Несмотря на достигнутые успехи в этой сфере, существует необходимость разработать долгосрочную Стратегию и Дорожную карту для реализации Плана действий по борьбе с туберкулезом. Борьба с туберкулезом является глобальной проблемой. Лишь сотрудничая и делясь опытом и знаниями, мы сможем добиться положительных результатов», - отметил в заключение министр здравоохранения.