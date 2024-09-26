AYNA рапортует...

Современным городам, вне зависимости от уровня их благосостояния, социальных условий и специфики транспортных систем, присуща общая тенденция – активное становление и развитие альтернативных видов транспорта. Новый подход, основанный на принципах устойчивости, направлен на удовлетворение потребностей людей в мобильности, вместо развития дорожной инфраструктуры за счет удовлетворения будущего спроса на использование автомобилей. Города в первую очередь должны ориентироваться на развитие общественного транспорта и создавать дружелюбную для людей среду. Современная транспортная политика рассматривает человека как ключевое звено в этой системе. Управление мобильностью сосредоточено на перемещении людей и товаров, а не на увеличении пропускной способности для транспортных средств, поэтому, особенно в крупных городах, предпочтение отдается общественному транспорту и немоторизованным видам индивидуального транспорта, таким как велосипед. В Баку продолжаются широкомасштабные работы по улучшению мобильности населения, оптимизации и реорганизации схем движения автомобилей, в том числе общественного транспорта, на ряде улиц и проспектов. В столице в этой сфере реализуются крупные проекты и уже достигнуты определенные успехи.

Применение инновативных методов, используемых в практике западных стран, обеспечивает оперативность и эффективность процесса. Одним из таких новшеств стала эксплуатация доставленной в Баку специальной техники, позволяющей в кратчайшее время удалять устаревшую или же непригодную дорожную разметку для последующего нанесения новой. Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, на днях работы с использованием указанного оборудования успешно осуществлены на довольно загруженном проспекте Ходжалы (от станции метро «Хатаи» до пересечения с улицей Юсифа Сафарова). Здесь нанесена новая разметка, при этом парковочные места сохранены. Также проложены велосипедные дорожки, но для движения автомобилей созданы комфортные условия – организованы две полосы движения, обозначены специальные участки для удобного въезда-съезда с парковочных мест.

Еще одним успешным результатом можно считать осуществленные работы по нанесению дорожной разметки на недавно отремонтированном участке улицы Хагани. Парковочные места сохранены и на этой улице, при этом ширина полос движения доведена до безопасных значений, соответствующих скоростному ограничению на данной улице, что позволило организовать две полосы для транспортных средств и отдельную полосу для средств микромобильности. То есть, вся ширина проезжей части использована максимально эффективно. Полосы движения канализированы. Другими словами, специалистам AYNA в результате кропотливой работы удалось создать оптимальные условия как для комфортного движения автомобилей и их парковки, так и безопасного передвижения граждан, использующих средства микромобильности, без ущерба пропускной способности этого участка улицы Хагани. Инновативность подхода к организации движения на этой территории заключается в том, что велодорожки расположены между тротуарами и парковочными местами, что позволяет обеспечить безопасность пользователей средств микромобильности и, вместе с тем, удобный въезд-выезд автомобилей с парковочных мест на полосу движения. Эффективность подобного подхода подтверждена практикой многих крупных городов мира, и он зарекомендовал себя как самый безопасный для велосипедистов и пользователей электросамокатов. Цель Агентства наземного транспорта, сохранившего парковочные места в этой зоне центральной части азербайджанской столицы - это управление городской мобильностью, обеспечение максимальной доступности, а также справедливое распределение уличного пространства между всеми участниками движения. Следует также отметить, что предусмотрена организация велосипедных дорожек вдоль всей этой улицы, что вписывается в концепцию развития сети велодорожек в Баку.