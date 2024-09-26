Кямаледдин Гейдаров выслушал жителей Габалы и Огуза

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провел прием граждан в городе Габала, сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, большинство обращений жителей Габалинского и Огузского районов, принятых главой МЧС, были решены на месте, руководителям соответствующих структур министерства даны поручения о немедленном принятии необходимых мер в соответствии с законодательством по ряду вопросов.

Наряду с министром по чрезвычайным ситуациям, граждан принимали заместители министра, руководители соответствующих структурных подразделений и учреждений МЧС.

Граждане, пришедшие на прием, высказали слова благодарности в адрес главы государства за созданные условия для оперативного реагирования на их обращения.