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Кямаледдин Гейдаров выслушал жителей Габалы и Огуза

18:12 416

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провел прием граждан в городе Габала, сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, большинство обращений жителей Габалинского и Огузского районов, принятых главой МЧС, были решены на месте, руководителям соответствующих структур министерства даны поручения о немедленном принятии необходимых мер в соответствии с законодательством по ряду вопросов.

Наряду с министром по чрезвычайным ситуациям, граждан принимали заместители министра, руководители соответствующих структурных подразделений и учреждений МЧС.

Граждане, пришедшие на прием, высказали слова благодарности в адрес главы государства за созданные условия для оперативного реагирования на их обращения.

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