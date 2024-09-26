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Зеленский собирается провести выборы

18:22 1876

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, «чтобы консолидировать свою власть», пишет The Economist.

«Хотя все крупные политические партии в прошлом году согласились отложить выборы до конца войны, говорят, что г-н Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, чтобы консолидировать свою власть», - пишет журнал.

Доверие к президенту в Украине, по приведенному изданием опросу Национального демократического института США, упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году. Доверие к правительству намного ниже.

«Ведется много споров о потенциальных соперниках Зеленского, таких как Валерий Залужный. Опросы показывают, что украинцам нравится идея руководства со стороны бывшего военного», - говорится в материале.

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