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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Эстония готова ударить по России

18:16 1571

Начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус сделал резонансное заявление о готовности страны нанести превентивный удар по России в случае признаков подготовки Москвы к нападению на страны НАТО.

По словам генерала, Эстония будет действовать в рамках обязательств перед альянсом, чтобы поддержать своих союзников.

В своём выступлении генерал-майор Карус подчеркнул важность быстрого реагирования на любые угрозы, исходящие от России. По его словам, эстонские военные готовы к активным действиям для защиты как своей территории, так и интересов НАТО.

Он отметил, что Эстония внимательно следит за военной активностью России и готова принимать меры, если будут выявлены признаки подготовки к агрессии.

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