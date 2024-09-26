Эстония готова ударить по России

Начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус сделал резонансное заявление о готовности страны нанести превентивный удар по России в случае признаков подготовки Москвы к нападению на страны НАТО.

По словам генерала, Эстония будет действовать в рамках обязательств перед альянсом, чтобы поддержать своих союзников.

В своём выступлении генерал-майор Карус подчеркнул важность быстрого реагирования на любые угрозы, исходящие от России. По его словам, эстонские военные готовы к активным действиям для защиты как своей территории, так и интересов НАТО.

Он отметил, что Эстония внимательно следит за военной активностью России и готова принимать меры, если будут выявлены признаки подготовки к агрессии.