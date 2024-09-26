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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Новость дня
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Ядерные угрозы Путина не напугали Европу

18:26 1337

Представитель ЕС Петер Стано заявил, что новые угрозы президента России Владимира Путина по применению ядерного оружия против неядерных стран - это еще одно свидетельство его безответственного поведения, и они (угрозы) не изменят позицию Евросоюза относительно продолжения поддержки Украины.

Отвечая на вопрос, как ЕС отреагирует на очередное «снижение порога» применения Россией ядерного оружия против неядерных государств, о котором было объявлено днем ранее, Стано сказал: «Это всего лишь продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения Путина, которое показывает всему миру его истинное лицо, особенно в период Недели высокого уровня во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН».

«Мы, безусловно, категорически отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза остается неизменной», - подчеркнул Стано, отметив, что Путин не в первый раз разыгрывает ядерную карту.

В среду вечером, 25 сентября Владимир Путин объявил о том, что Россия меняет свою ядерную доктрину. Москва существенно расширяет список оснований для применения ядерного оружия, и многие эксперты считают это реакцией на дискуссию о возможном разрешении Украине применять западные ракеты для ударов вглубь России.

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