Запад должен убедить Зеленского отказаться от своих целей
Запад должен убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от цели вернуть захваченные Россией территории, пишет The Economist.
Как пишет издание, для возврата территорий военным путём у Украины нет ни сил, ни средств.
«Если Украина и Запад хотят победить, они должны признать, что сейчас терпят поражение».
Украине, говорится в статье, нужно «нечто гораздо более амбициозное, чем план победы и срочное изменение курса».
«Зеленский должен определить, что значит победа и убедить людей, что главная цель - сохранить Украину как западную демократию, а не вернуть все утраченные территории», - подытоживает The Economist.