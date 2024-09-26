Запад должен убедить Зеленского отказаться от своих целей

Как пишет издание, для возврата территорий военным путём у Украины нет ни сил, ни средств.

«Если Украина и Запад хотят победить, они должны признать, что сейчас терпят поражение».

Украине, говорится в статье, нужно «нечто гораздо более амбициозное, чем план победы и срочное изменение курса».

«Зеленский должен определить, что значит победа и убедить людей, что главная цель - сохранить Украину как западную демократию, а не вернуть все утраченные территории», - подытоживает The Economist.