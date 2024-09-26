При поддержке Банка ABB стартует конкурс EY «Предприниматель года»

Компания EY Азербайджан при поддержке Банка ABB в шестой раз объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года». Все предприниматели и бизнесмены, желающие принять участие, могут подать свои заявки в конкурсную комиссию.

Конкурс EY «Предприниматель года» был учрежден почти 40 лет назад и сегодня проводится в 145 городах по всему миру, охватывая более 60 стран. Предприниматели, которые демонстрируют лидерские качества и достигли успеха в своей отрасли, могут подать заявки на участие в программе до 31 декабря 2024 года.

Победитель национального конкурса будет выбран в начале 2025 года. Жюри будет оценивать кандидатов по следующим критериям: рост оборота, прибыль, лидерские качества, инновации и креативность, а также внимание к социальной ответственности и устойчивости. Победитель будет представлять Азербайджан на международном конкурсе EY «Global Business Person of the Year», который состоится в июне следующего года в Монако. Там ему предстоит конкурировать с финалистами со всего мира.

Конкурс EY «Предприниматель года» проводится в Азербайджане уже шестой год подряд, и все эти годы Банк ABB остается его постоянным партнером. Эта программа, направленная на продвижение предпринимательства и признание успехов азербайджанских бизнесменов, привлекает все больше участников с каждым годом. За последние пять лет в конкурсе приняли участие 60 предпринимателей, которые получили возможность расширить свои деловые контакты, найти новые идеи для развития бизнеса и стать частью сообщества успешных лидеров.

Подать заявку на участие можно здесь.

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