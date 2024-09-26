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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Масштабные учения Японии и США

19:05 458

Вооруженные силы Японии и США проведут крупномасштабные военные учения Keen Sword-25. О проведении в октябре совместных маневров сообщил в своем эфире японский телеканал HNK.

В рамках учений армейской авиации сухопутных сил будет отработан взлет, посадка истребителей и впервые будут опробованы транспортные конвертопланы американской морской пехоты V-22 Osprey. Также учебные полеты совершат патрульные самолеты военно-морских сил обеих стран.

В портах Хокайдо японцы и американцы планируют проводить учения по посадке и высадке личного состава. На Окинаве моряки будут тренироваться в дозаправке кораблей. Кроме того, учения включат в себя подготовку медицинских служб.

Keen Sword-25 продлятся 10 дней. В маневрах будут задействованы 33 000 японских военных и сотрудников береговой охраны, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии, а с американской стороны примут участие 12 000 военнослужащих, 10 кораблей и 120 самолетов.

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