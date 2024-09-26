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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Стреляют по Нахчывану

19:20 1709

26 сентября около 16:10 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Аравус Горуского района обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«На указанном направлении нашей армией были приняты ответные меры», - уточнили в ведомстве.

Стреляют по Нахчывану
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