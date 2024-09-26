Украина призвала Грузию не пиариться на своей трагедии

МИД Украины осудил предвыборную агитацию «Грузинской мечты», которая использовала кадры разрушенных городов Украины.

В МИД призвали «Грузинскую мечту» и грузинские власти воздерживаться от использования темы войны в Украине во внутриполитической борьбе и считают недопустимым использование в политической рекламе фотографий ужасных последствий войны России против Украины.

«Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления – это также цена мира в Грузии», - говорится в заявлении.