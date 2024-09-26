Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане

Об этом журналистам на выставке оборонной промышленности ADEX 2024 в Баку заявил исполнительный директор компании, ранее возглавлявший государственное военное предприятие TÜBİTAK SAGE, Гюрджан Окмуш.

В годы, когда Окмуш был исполнительным директором, компания TÜBİTAK SAGE реализовала ряд успешных проектов, включая участие в разработке ракет Gökdoğan, Bozdoğan, Gökhan, Kuzgun и SOM.

Исполнительный директор сообщил, что в настоящее время Assan Group ведет переговоры с азербайджанской стороной о создании совместного предприятия для производства авиабомб и различных типов ракет. По его словам, переговоры близятся к завершению.

Окмуш отметил, что Военно-воздушные силы Азербайджана уже используют боеприпасы как НАТО, так и Турции. Среди них есть и ракеты, разработанные компанией TÜBİTAK SAGE.

«Мы поставляем в Азербайджан различные типы боеприпасов, переговоры по созданию предприятия для серийного производства авиабомб продолжаются. Работа над контрактом в значительной степени завершена, идет процесс получения разрешений от различных структур», — заявил он.