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Трамп подтвердил, что ничем не поможет

Politico
20:18 264

Бывший президент США Дональд Трамп начал невиданную прежде кампанию с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Этим он дал самый мощный сигнал за все время, что не будет помогать Украине отбиться от российского нашествия, пишет Politico.

Выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине, Трамп прямо сказал, что Украине следовало "немного уступить" территории, чтобы успокоить Москву и избежать кровавого конфликта. При этом он упрекнул и непосредственно Владимира Зеленского.

"Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку, Зеленскому", - сказал Трамп в длинной тираде.

Как отмечает Politico, Трамп часто утверждал, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы он был президентом, и неоднократно обещал вести переговоры о прекращении конфликта, если он вернется в Белый дом.

Теперь же Трамп угрожает, что в случае своей победы на выборах сократит помощь Киеву. Также он заверил, что не отправит американцев "умирать" в Украину.

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