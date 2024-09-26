Трамп подтвердил, что ничем не поможет

Бывший президент США Дональд Трамп начал невиданную прежде кампанию с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Этим он дал самый мощный сигнал за все время, что не будет помогать Украине отбиться от российского нашествия, пишет Politico.

Выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине, Трамп прямо сказал, что Украине следовало "немного уступить" территории, чтобы успокоить Москву и избежать кровавого конфликта. При этом он упрекнул и непосредственно Владимира Зеленского.

"Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку, Зеленскому", - сказал Трамп в длинной тираде.

Как отмечает Politico, Трамп часто утверждал, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы он был президентом, и неоднократно обещал вести переговоры о прекращении конфликта, если он вернется в Белый дом.

Теперь же Трамп угрожает, что в случае своей победы на выборах сократит помощь Киеву. Также он заверил, что не отправит американцев "умирать" в Украину.