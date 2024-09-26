Украине и Западу нужно срочно менять курс

Если Украина и ее западные союзники хотят победить в развязанной Россией войне, им нужно срочно изменить курс, пишет The Economist.

"За границей наступает усталость. Крайне правые в Германии и Франции утверждают, что поддержка Украины - пустая трата денег. Дональд Трамп вполне может стать президентом Соединенных Штатов. Он способен на все, но его слова говорят о том, что он хочет продать Украину Путину… Независимо от того, победит ли Трамп или нет, единственная надежда на сохранение поддержки Америки и Европы и объединение украинцев - это новый подход, который начинается с того, что лидеры честно заявляют, что означает победа", - говорится в статье.

Отмечается, что Путин напал на Украину не из-за ее территории, а чтобы помешать ей стать процветающей, ориентированной на Запад демократией. В журнале акцентировали, что "самым важным призом в этой войне" остается как раз данное стремление Украины к демократическим ценностям.

В The Economist считают, что сейчас у Украины "нет ни людей, ни оружия", чтобы "изгнать Россию со всей территории, включая Крым", и что Зеленский должен "принять эту мрачную правду". После этого, как пишет журнал, "западным лидерам нужно сделать его главную цель войны достижимой, обеспечив Украине военный потенциал и гарантии безопасности, в которых она нуждается".

Указывается, что единственный способ прекратить боевые действия и обеспечить эти гарантии безопасности - лишить Россию любой перспективы дальнейшего продвижения на поле боя, продемонстрировав тщетность дальнейших крупных наступлений.

"Это потребует больших поставок оружия, о котором просит Зеленский. Украине нужны ракеты большой дальности, которые могут поражать военные цели в глубине России, и средства ПВО для защиты ее инфраструктуры. Что особенно важно, ей также необходимо производить собственное оружие", - добавили в The Economist.

Второй способ сделать оборону Украины надежной - членство в НАТО прямо сейчас, пишет журнал. Акцентируется, что соответствующую позицию должен занять президент США Джо Байден.

"Более твердое обещание членства в НАТО помогло бы Зеленскому переопределить победу; реальная военная цель сдержит Россию; НАТО выиграет от обновленной военной промышленности Украины. Разработка нового плана победы требует многого от Зеленского и западных лидеров. Но если они будут возражать, то приведут к поражению Украины. И это будет намного хуже", - резюмировали в The Economist.