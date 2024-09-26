Посол Великобритании за «Карабах» против «Тоттенхэма»

«Удачи « Карабах у» против «Тоттенхэма»! С уважением, болельщик «Челси», - с юмором написал посол.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп пожелал удачи футбольному клубу « Карабах » в сегодняшнем матче Лиги Европы против английского «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» и «Челси» - две лондонские команды. Они хоть и не являются заклятыми врагами, как «Тоттенхэм» и другой лондонский клуб «Арсенал», но, тем не менее, соперники весьма принципиальные.

Матч «Тоттенхэм» - «Карабах» пройдет в Лондоне и начнется в 23:00 по бакинскому времени.