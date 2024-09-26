Завершено размещение долларовых облигаций Kapital Bank по подписке

Размещение указанных облигаций на Бакинской фондовой бирже методом подписки завершилось 26 сентября 2024 года. В размещении приняли участие 160 инвесторов, в том числе 159 физических и 1 юридическое лицо, и была подана 171 заявка. Общий спрос на облигации составил 35 211 100 долларов США. Из них 28 807 200 долларов (96,02%) пришлось на физических лиц, а 1 192 800 долларов (3,98%) – на юридические лица.

Как мы уже сообщали, 26 августа 2024 года субординированные облигации Kapital Bank с объемом выпуска 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США были включены в листинг в премиальном сегменте рынка.

Напомним, что номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 долларов США, годовая процентная ставка – 7%, период погашения – один раз в 30 дней, срок обращения – 7 лет. Андеррайтером по размещению безбумажных, именных, процентных, необеспеченных облигаций является ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

В этом выпуске облигаций впервые была проведена подписка через филиалы и отделения Kapital Bank, что вызвало высокий спрос среди физических лиц. Целью размещения через филиалы стало усиление доверия к рынку и расширение возможностей физических лиц для доступа к инвестиционным инструментам. В будущем Kapital Bank намерен продолжать предлагать новые и привлекательные инвестиционные продукты, поощряя активное участие физических лиц на рынке капитала. Отметим, что в этом году Kapital Bank успешно завершил 6 выпусков облигаций общим объемом 125 миллионов долларов США и 100 миллионов манатов.

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