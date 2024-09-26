USD 1.7000
EUR 1.8941
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Новость дня
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

США выделяют Армении еще 20 миллионов долларов

наш обзор
Фархад Мамедов
21:47 1234

Как заявила руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, ее ведомство ведет переговоры с Госдепартаментом и Конгрессом США о дополнительном выделении Армении 20 миллионов долларов. Пауэр объявила об этом в ходе состоявшихся в Нью-Йорке дебатов на тему «Демократия обеспечивает», в которых участвовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, что инициатива «Демократия обеспечивает» была запущена госсекретарем Блинкеном и USAID еще в 2022 году с целью «объединить многостороннюю коалицию партнеров и направить ресурсы в страны, переживающие моменты демократического обновления, чтобы помочь обеспечить их гражданам ощутимый, устойчивый прогресс».

В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Саманта Пауэр и Энтони Блинкен при поддержке Фонда Джеральда Форда организовали мероприятие, собравшее лидеров правительств, филантропов и представителей гражданского общества, чтобы обсудить поддержку Армении и других стран, выбравших путь демократического развития.

На этом мероприятии Пауэр объявила, что USAID в сотрудничестве с Конгрессом и Госдепартаментом выделит Армении 20 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности, безопасности границ и энергетической безопасности, а также на дальнейшее повышение «устойчивости страны».

По словам Пауэр, весной этого года она посетила Брюссель, чтобы обсудить конкретные шаги, которые могут быть предприняты для поддержки демократического и мирного будущего Армении. После чего в июле руководитель USAID прилетела в Ереван, чтобы «придать новый импульс этому прогрессу и лично ознакомиться с усилиями армянского народа, направленными на усиление демократии».

Пауэр выбивает деньги для армянской демократии

Пауэр также сообщила, что агентство выделит из собственного бюджета дополнительно 600 тысяч долларов на укрепление технологического потенциала средств массовой информации в Армении. Таким образом, к уже объявленной в июле финансовой поддержке Армении в размере 11,9 миллиона долларов были добавлены еще 20,6 миллиона.

Напомним в этой связи, что всего несколько дней назад Агентство США по международному развитию объявило о намерении увеличить с 2025 года финансовую помощь Армении со 120 до 250 миллионов долларов. Согласно документу, подписанному 11 сентября руководителем ереванского офиса USAID Джоном Алело и вице-премьером Армении Мгером Григоряном, это было сделано для поддержки развития демократии и экономики. Было также сделано заявление, что, в соответствии с меняющимися потребностями Еревана, «включая недавние проблемы и геополитические сдвиги, с которыми сталкивается Армения», USAID будет и впредь оказывать поддержку.

Напомним, что, в контексте геополитических трансформаций в регионе Южного Кавказа, США избрали стратегию отдаления Армении от России и превращения ее в региональный форпост Запада. В рамках которой США наращивают поддержку Армении в экономической, военной и других сферах, которая осуществляется не только посредством USAID, но и при помощи других прямых и косвенных политических институций.

Характерно, что все это происходит, несмотря на серьезные проблемы с демократическими свободами в Армении, включая свободу слова и СМИ, а также вопреки отчетам правозащитных организаций, патронируемых самими США, которые фиксируют в последние годы ухудшение в этой стране ситуации с правами человека.

Что отнюдь не мешает армянскому лобби в Конгрессе США по-прежнему представлять Армению, как «колыбель демократии в регионе». Словом, как, впрочем, и всегда, «поддержка демократии» вновь оказывается инструментом, используемым Соединенными Штатами для реализации собственных геополитических интересов.

Возможно, тезис о «поддержке демократических процессов» звучит более привлекательно, нежели версия Кремля о «защите русскоязычных граждан», используемая Россией для оправдания военной интервенции в соседние страны.

Однако суть при этом та же…

Эрдоган заверил НАТО: Можете на нас положиться
Эрдоган заверил НАТО: Можете на нас положиться
22:52 137
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
20:05 3367
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет» добавлено фото; обновлено 17:37
17:37 6807
Эрдоган о выходе Турции из НАТО
Эрдоган о выходе Турции из НАТО
21:23 3650
Орбан: «Если Россия нападет, Венгрия не будет сопротивляться»
Орбан: «Если Россия нападет, Венгрия не будет сопротивляться»
21:00 2931
Стреляют по Нахчывану
Стреляют по Нахчывану
19:20 3592
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз комментарий по горячим следам; все еще актуально
15:12 4078
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру мир перевернулся; все еще актуально
12:37 7352
Украина призвала Грузию не пиариться на своей трагедии
Украина призвала Грузию не пиариться на своей трагедии
19:42 3004
Запад должен убедить Зеленского отказаться от своих целей
Запад должен убедить Зеленского отказаться от своих целей
18:39 2940
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США фото; обновлено 22:24
22:24 5661

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган заверил НАТО: Можете на нас положиться
Эрдоган заверил НАТО: Можете на нас положиться
22:52 137
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
20:05 3367
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет» добавлено фото; обновлено 17:37
17:37 6807
Эрдоган о выходе Турции из НАТО
Эрдоган о выходе Турции из НАТО
21:23 3650
Орбан: «Если Россия нападет, Венгрия не будет сопротивляться»
Орбан: «Если Россия нападет, Венгрия не будет сопротивляться»
21:00 2931
Стреляют по Нахчывану
Стреляют по Нахчывану
19:20 3592
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз комментарий по горячим следам; все еще актуально
15:12 4078
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру мир перевернулся; все еще актуально
12:37 7352
Украина призвала Грузию не пиариться на своей трагедии
Украина призвала Грузию не пиариться на своей трагедии
19:42 3004
Запад должен убедить Зеленского отказаться от своих целей
Запад должен убедить Зеленского отказаться от своих целей
18:39 2940
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США фото; обновлено 22:24
22:24 5661
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться