Как заявила руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, ее ведомство ведет переговоры с Госдепартаментом и Конгрессом США о дополнительном выделении Армении 20 миллионов долларов. Пауэр объявила об этом в ходе состоявшихся в Нью-Йорке дебатов на тему «Демократия обеспечивает», в которых участвовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Напомним, что инициатива «Демократия обеспечивает» была запущена госсекретарем Блинкеном и USAID еще в 2022 году с целью «объединить многостороннюю коалицию партнеров и направить ресурсы в страны, переживающие моменты демократического обновления, чтобы помочь обеспечить их гражданам ощутимый, устойчивый прогресс».

В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Саманта Пауэр и Энтони Блинкен при поддержке Фонда Джеральда Форда организовали мероприятие, собравшее лидеров правительств, филантропов и представителей гражданского общества, чтобы обсудить поддержку Армении и других стран, выбравших путь демократического развития. На этом мероприятии Пауэр объявила, что USAID в сотрудничестве с Конгрессом и Госдепартаментом выделит Армении 20 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности, безопасности границ и энергетической безопасности, а также на дальнейшее повышение «устойчивости страны». По словам Пауэр, весной этого года она посетила Брюссель, чтобы обсудить конкретные шаги, которые могут быть предприняты для поддержки демократического и мирного будущего Армении. После чего в июле руководитель USAID прилетела в Ереван, чтобы «придать новый импульс этому прогрессу и лично ознакомиться с усилиями армянского народа, направленными на усиление демократии».

Пауэр также сообщила, что агентство выделит из собственного бюджета дополнительно 600 тысяч долларов на укрепление технологического потенциала средств массовой информации в Армении. Таким образом, к уже объявленной в июле финансовой поддержке Армении в размере 11,9 миллиона долларов были добавлены еще 20,6 миллиона. Напомним в этой связи, что всего несколько дней назад Агентство США по международному развитию объявило о намерении увеличить с 2025 года финансовую помощь Армении со 120 до 250 миллионов долларов. Согласно документу, подписанному 11 сентября руководителем ереванского офиса USAID Джоном Алело и вице-премьером Армении Мгером Григоряном, это было сделано для поддержки развития демократии и экономики. Было также сделано заявление, что, в соответствии с меняющимися потребностями Еревана, «включая недавние проблемы и геополитические сдвиги, с которыми сталкивается Армения», USAID будет и впредь оказывать поддержку. Напомним, что, в контексте геополитических трансформаций в регионе Южного Кавказа, США избрали стратегию отдаления Армении от России и превращения ее в региональный форпост Запада. В рамках которой США наращивают поддержку Армении в экономической, военной и других сферах, которая осуществляется не только посредством USAID, но и при помощи других прямых и косвенных политических институций.