Elektra AZ представил самую мощную в Азербайджане 300 кВ станцию зарядки электромобилей

В Азербайджане все большую популярность набирают экологичные, экономные и практически бесшумные электромобили. В соответствии с этой тенденцией компания Elektra AZ открыла вблизи Дворца водных видов спорта в Баку уникальную в Азербайджане электрозарядную станцию (ЭЗС) высокой мощности – 300 киловатт. Это значит, что владельцы электромобилей смогут за более короткое время зарядить аккумуляторы своих машин. Отметим, что ООО Elektra AZ предлагает полный спектр услуг, связанных с продажей, установкой и обслуживанием зарядных станций. Партнерами этого предприятия являются такие известные компании, как Siemens, Touch, Mida, Tonhe и др. О том, какие новшества ожидают владельцев электрокаров в Азербайджане, haqqin.az рассказал генеральный директор Elektra AZ Заур Акбаров.

- В чем преимущество недавно открытой станции по сравнению с теми, что действовали до сих пор? - Мы открыли первую в Азербайджане электрозарядную станцию высокой мощности - 300 киловатт. Думаю, это радостное событие как для нашей компании, так и пользователей электромобилей. До сих пор в стране действовали станции мощностью до 120 киловатт. Но мы учли, что рынок электромобилей требует более быстрой зарядки. Тема зарядки электромобилей очень актуальна для тех, кто уже перешел на этот тип машин или собирается перейти. И всегда появляется риторический вопрос – где и как долго заряжаться? Поэтому мы пытаемся решить эту проблему, чтобы автолюбители могли быстро и комфортно зарядить свои машины. На сегодняшний день наша компания предоставляет максимально возможный сервис электромобилей. Пока на быструю полную зарядку аккумуляторов требуется около 40 минут, чего хватит на 400-500 километров пробега. Этого достаточно, чтобы доехать до самой северной или западной точки страны. Конечно, хотелось бы, чтобы зарядка была быстрее, но данная технология должна развиваться параллельно с возможностями электромобиля принимать энергию. Дело в том, что не каждый электромобиль технически может принять 300 киловатт и даже 150 киловатт. Решение этой проблемы - дело будущего. В мире уже появляются все новые и новые модели электромобилей, которые будут способны принимать больше энергии. Наша конечная цель — полная зарядка автомобиля за 5-10 минут. Многие мои знакомые, которым я советовал переходить на электромобили, говорили, что они это сделают тогда, когда станет возможным, как на бензиновой заправке, за 5-10 минут заправиться и уехать. Мировые производители электромобилей постоянно совершенствуют свою продукцию. Очень скоро зарядка машины займет не больше времени, чем заправка на обычной АЗС. - Сколько стоит полная зарядка электрокара? Хочется сравнить с заправкой машин на бензиновом двигателе...

- На наших станциях зарядки цены варьируют от 25 до 30 гяпик за киловатт. Законодательство позволяет установить гибкую тарифную сетку, поэтому в зависимости от мощности станции, месторасположения цена может немного варьировать. Но средняя цена - это от 20 до 30 гяпик за киловатт. Если сравнивать с бензином, то зарядка электромобиля в несколько раз дешевле. Тут однозначное преимущество еще и в том, что бензин, в отличие от электричества, все время дорожает. Сейчас у нас наравне с новой открывшейся ЭЗС высокой мощности действуют 36 станций, и мы планируем до конца этого года увеличить их число. Дело в том, что популярность электромобилей очень зависит от количества ЭЗС. Оптимальное соотношение — это одна станция на 10 электромобилей. У нас процесс электроавтомобилизации пошел немного нелогично. Сперва появились электромобили, и только лишь потом ЭЗС. А сейчас ситуация с соотношением ЭЗС и электромашин выравнивается. Зарядные станции должны шагать впереди темпов роста числа электрокаров. Количество электромобилей должно побуждать пользователей бензинового транспорта переходить на электромобили, не думая о том, где и как придется заряжать машины. Это очень актуальный вопрос. Сейчас в направлении каждого региона на главных магистралях есть ЭЗС. И мы стараемся увеличить их количество, так как по статистике в Азербайджане более 7 000 электромобилей и еще 17 000 гибридных автомобилей, которые также заряжаются на наших станциях. Число электрокаров все время увеличивается, существует хорошая динамика роста. И государство всячески способствует тому, чтобы ускорить переход на экологически чистые и экономичные автомобили. В частности, принята необходимая для быстрого перехода на электрокары законодательная база. Пару лет назад освободили от таможенных пошлин электромобили и оборудование для электрозарядных станций. - Наши автолюбители как-то привыкли к автомобилям на бензине. Как ускорить процесс перехода на электрокары, которые дают несомненно положительный экологический и климатический эффект? - Еще несколько лет назад было много скептиков, которые говорили, что Азербайджан - нефтяная страна, и эра электромобилей, по крайней мере, в обозримом будущем не наступит. Но мои прогнозы оказались абсолютно точными – Азербайджан как в других отраслях, так и в области перехода на зеленую энергию оказался на передовых позициях. Наряду с тем, что переход на электрокары, создание соответствующей инфраструктуры обстоятельно прописаны в законодательстве, со стороны государства мы получаем полную поддержку нашей деятельности. Несомненно, государство и в дальнейшем будет оказывать поддержку, чтобы эта сфера развивалась быстрее. В развитии логистики и инфраструктуры ЭЗС Азербайджан выгодно отличается от большинства европейских стран, которые гораздо раньше начали переход на электромобили. К примеру, у них нет мощной ЭЗС в центре городов, а в центре Баку уже действует зарядная станция большой мощности. В европейских городах работают только станции малой мощности, которые требуют больше времени для зарядки. Наши европейские партнеры были приятно удивлены тем, что в центре Баку есть мощная ЭЗС.