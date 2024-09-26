Эрдоган о надежде Пашиняна

Турция прилагает усилия для достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Мы выступаем за скорейшее обеспечение атмосферы стабильности и добрососедства между соседними странами.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Турецкий лидер рассказал, что в ходе встречи в Нью-Йорке премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на вклад Анкары в скорейшее приближение мирного договора с Азербайджаном. «Турция и без того стремится к этому. Надеемся, что, решив вопросы и устранив сложности между Азербайджаном и Арменией, мы вступим на новый путь», - сказал политик.

Президент Турции подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирную повестку. «Мы стали свидетелями схожего подхода Армении. Турция со своей стороны считает, что атмосфера мира ответит интересам всех сторон, открыв окно новых возможностей для Баку и Еревана», - сказал турецкий лидер.

Глава государства выразил уверенность в том, что позитивное завершение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией станет толчком и для нормализации турецко-армянских отношений.