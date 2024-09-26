В Испании разрешат праздновать резню израильтян

В Испании наблюдается рост антиизраильской активности, включая разрешение на проведение мероприятий, посвященных вторжению боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Как сообщает Ynet, в этот день несколько организаций, некоторые из которых получают финансирование из Ирана, планируют провести акции по всей стране в честь операции «Буря аль-Аксы». Кроме того, 9 октября в Испании намечены забастовки в знак протеста против «израильской агрессии».

22 мая Испания, Ирландия и Норвегия официально сообщили о признании палестинского государства. Операция «Буря аль-Аксы» - так палестинцы называют вторжение боевиков ХАМАСа и «Исламского джихада» на юг Израиля 7 октября 2023 года.