Эрдоган заверил НАТО: Можете на нас положиться

Анкара остается надежным союзником НАТО и всегда выполняет свои обязательства в альянсе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с журналистами в Турецком доме в Нью-Йорке в рамках визита в США.

Во время беседы турецкий лидер также прокомментировал слова бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что без Турции безопасность Европы невозможна. Эрдоган выразил благодарность Столтенбергу за его поддержку и подчеркнул важную роль Турции в альянсе.

«Я высоко оцениваю работу Столтенберга. Он всегда поддерживал тесные отношения с Турцией и никогда не выражал негативного отношения. Теперь посмотрим, как будут развиваться отношения с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Европа знает, насколько важна Турция для НАТО, хотя иногда и недооценивает ее роль», - отметил президент.