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Новые «успехи» «Газпрома»

26 сентября 2024, 23:05 1568

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли. Лидер прошлого года — самая крупная газовая компания России «Газпром» — в 2024 году не только утратила свои позиции, но и не смогла попасть даже в первую сотню.

Впервые за 25 лет «Газпром» закрыл 2023 год с убытком в размере 629 млрд рублей, в то время как годом ранее его прибыль составляла 1,23 трлн рублей. Согласно внутреннему отчету, подготовленному для руководства компании, восстановить экспорт газа до прежнего уровня в ближайшие десять лет не удастся. Ожидается, что к 2035 году объем экспорта в среднем будет составлять лишь 50–75 млрд кубометров в год — примерно треть от показателей, предшествовавших вторжению России в Украину.

Основной причиной убытков «Газпрома» стало резкое снижение добычи газа и поставок в Европу, вызванное санкциями, наложенными на Россию из-за нападения на Украину. В 2023 году добыча газа компанией сократилась до 404 млрд кубометров — это минимальный уровень с 1990 года. Объем поставок за рубеж составил лишь 69 млрд кубометров, что стало самым низким показателем с 1985 года. В Европу было экспортировано всего 28 млрд кубометров газа, что соответствует уровню конца 1970-х годов. Доля «Газпрома» на европейском рынке снизилась втрое — с 45% до 15%.

На фоне сокращения российских поставок Азербайджан активно наращивает экспорт газа в Европу, замещая Россию на рынке, где она доминировала почти полвека. С 1 августа азербайджанский газ с месторождения Шахдениз в Каспийском море начал поступать в Словению. Ранее Азербайджан начал поставки газа в Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию. Кроме того, азербайджанский газ идет в Грузию и Турцию. В 2024 году российский газ в Европе по трубам продолжат получать лишь Венгрия, Словакия и Австрия.

13 сентября стало известно, что один из последних крупных клиентов «Газпрома» в Евросоюзе — австрийская компания Wien Energy GmbH — объявила о полном прекращении закупок российского газа с 2025 года. Эта компания, снабжающая более 2 млн потребителей в Вене и окрестностях, заключила контракты на поставки газа из Северной Африки, Северного моря, а также на закупку сжиженного природного газа (СПГ) в объемах, позволяющих покрыть 12% потребностей Австрии.

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