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Громкие заявления Байдена на встрече с Зеленским

новость дополнена; видео
26 сентября 2024, 23:36 2411

Россия не победит в войне с Украиной, заявил президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«РФ не победит в этой войне. Победит Украина. И мы будем продолжать поддерживать Украину», - сказал Байден.

Байден напомнил о масштабном пакете военной помощи Украине на сумму около 8 млрд долларов, о котором он объявил в четверг, и отметил: «До конца моего президентского срока, то есть до 20 января, это укрепит позиции Украины на переговорах в будущем».

Лидер Белого дома добавил, что для успеха Украины необходимы два элемента: продолжение военной помощи стран Запада и международная поддержка для обеспечения долгосрочной безопасности, в том числе за счет приближения Киева к членству в ЕС и НАТО. По его словам, для этого также нужно «реализовать реформы для борьбы с коррупцией и укрепления демократии».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что США и Украина «разделяют одно видение, что будущее безопасности Украины лежит в НАТО и ЕС, и Украина проводит беспрецедентное число реформ на этом пути».

«Сегодня у нас есть новый пакет помощи на сумму 7,9 млрд долларов, это очень поможет. Я также поднял с президентом Байденом вопрос о плане победы», - сказал украинский президент, добавив, что война находится на решающем этапе.

*** 23:12

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $2,4 млрд.

«Все средства, которые выделил Конгресс, США передадут Украине до конца этого года», - сказал американский лидер.

Также Байден заявил, что намерен обсудить на встрече план победы, который привез Зеленский.

Тем временем Пентагон объявил о содержании пакета военной помощи Украине на $2,4 млрд.

В пакет вошли: боеприпасы и поддержка украинских систем ПВО; боеприпасы класса «воздух-земля»; БПЛА и компоненты для поддержки украинского производства БПЛА; оборудование для борьбы с БПЛА; беспилотные надводные суда; безопасное коммуникационное оборудование; оборудование и материальные средства для поддержки украинского производства боеприпасов; запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.

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