Украина погубит и Трампа

Сегодня, 26 сентября, в Белом доме состоялась встреча Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским. Камала Харрис также встретится с Зеленским, но отдельно. До этого у Байдена и Зеленского была короткая встреча на полях Генассамблеи ООН, но она ограничилась лишь приветствием и рукопожатиями — обсуждение глобальных вопросов было оставлено для встречи в Вашингтоне. За день до этого госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении Украине военного пакета на сумму 375 миллионов долларов. В него войду кассетные боеприпасы, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и многое другое. Этот пакет — один из самых больших, предоставленных Киеву по схеме Drawdown authority, при которой президент США может запускать руку в военные склады Пентагона, не спрашивая разрешения Конгресса.

Но на кону еще более внушительная сумма в 6 миллиардов. Ее должен утвердить Конгресс до конца сентября. Но даже если он этого не сделает, Байден сможет взять эти деньги (за вычетом только что предоставленной суммы - около 5.6 миллиарда) в соответствии с поправкой к закону о бюджете. Главное, что он должен уведомить об этом законодателей до 30 сентября, иначе эти деньги вернутся в Министерство финансов. В дальнейшем эта помощь будет пропорционально разделана на пакеты, которые будут поступать Украине в будущем финансовом году. Мы уже неоднократно писали, что на встрече с американскими лидерами Зеленский будет настаивать на том, чтобы США сняли ограничения на использование дальнобойных орудий и ракет, которые уже есть в Украине, для ударов по целям в глубине территории России. Это его главная цель, поскольку продолжение военной помощи Украине демократами в принципе предопределено. Разрешит ли Байден эти удары, неясно. Его критики, которые настаивают на принятии этого решения, говорят, что у него в голове сложились старые, не отвечающие современности стереотипы, и он, скорее всего, не решится на этот шаг, несмотря на интерес к тому, чтобы оставить некое внешнеполитическое наследие.

На этой неделе газета Wall Street Journal написала, что миссия Зеленского не задастся, потому что его «план победы» «мало кого убедил в США». По ее оценке, предложение о снятии ограничения является лишь переформированной просьбой Украины о предоставлении оружия. Скептики также говорят, что Россия заблаговременно вывела свои аэродромы и склады оружия за границы досягаемости дальнобойных ракет, поэтому снятие ограничений ничего не даст, а лишь вызовет ярость Кремля. Возможно и компромиссное решение Белого дома. Кто–то из экспертов полагает, что оно может пройти втихую, то есть о нем не будет объявлено официально, а о чем договорились Байден и Харрис с Зеленским будет ясно после того, как ВСУ произведут первые залпы по дальним российским целям. Словом, надо подождать прояснения ситуации. Переговоры в Белом доме происходят на фоне явной паранойи со стороны Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе. Выступая на последнем ралли в Северной Каролине, он сказал, что в Украине «погибли миллионы людей», «все ее города, за исключением Киева, уничтожены» и она «перестала существовать как независимое государство». Не ясно, о чем идет речь — о безграничном эпатаже или же о том, что у кандидата в президенты от республиканцев, как говорят в народе, съехала кукуха и его пора отправлять не в Белый дом, а в психиатрическую больницу. Трамп подверг уничтожительной критике Зеленского, который, по его словам, полностью принял сторону Камалы Харрис и, таким образом, вмешался в избирательную кампанию. Это очередная ложь со стороны Трампа — украинский президент исключительно аккуратно отнесся к своей миссии в США и был готов обсудить свой «план победы» со всеми ключевыми политическими игроками, в том числе и с Трампом.

Сигнал босса немедленно поймал спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он потребовал от Зеленского немедленно уволить посла Украины в США за то, что та в неприемлемой форме организовала визит президента Украины на военный завод в Пенсильвании. Ярость конгрессменов вызвало то, что туда не были приглашены республиканцы. А почему их должны были обязательно приглашать? Зеленского во время визита в Скрантон сопровождал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Именно он, а не посол Украины, определял параметры визита. И кто виноват, что губернатор штата — демократ, а не республиканец? Джонсон также обвинил Зеленского в том, что тот намеренно оказывает давление на проживающих в Пенсильвании избирателей украинского происхождения. Но и в том, что киевский гость пытается добиться их симпатии, также нет ничего зазорного. Тема украинской диаспоры неожиданно довольно резко ворвалась в предвыборную тематику. По данным за 2021 год, в США проживет 1.017.586 человек украинских корней, а это ни много ни мало 0.3 процента всего населения Америки.