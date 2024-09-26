USD 1.7000
EUR 1.8941
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»

Президент Польши: «Тогда Путин будет проклят»

00:34 528

Президент Польши Анджей Дуда убежден в том, что президент РФ Владимир Путин и его генералы хорошо осознают, что тот, кто первым применит ядерное оружие, «будет проклят».

«Если мы посмотрим на это хладнокровно и без паники, то должно быть понятно: он повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине в течение многих лет, что Россия оставляет за собой право использовать любые средства, включая, конечно, ядерные средства, которые есть в ее распоряжении, в случае угрозы для России», - сказал Дуда.

По словам польского президента, «в этом нет ничего нового». Он отметил, что именно тот, кто первым использует ядерное оружие, понесет всю ответственность.

«С другой стороны, Владимир Путин также хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не снимут с себя эту ответственность, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда им этого не простит», - подытожил Дуда.

Харрис сравнила Трампа с Путиным
Харрис сравнила Трампа с Путиным
01:09 34
«Тоттенхэм» громит «Карабах», играя в меньшинстве с 7-й минуты
«Тоттенхэм» громит «Карабах», играя в меньшинстве с 7-й минуты Матч начался с 37-минутным опозданием; видео, обновлено 01:05
01:05 7481
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет» все еще актуально
26 сентября 2024, 17:37 7217
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз комментарий по горячим следам; все еще актуально
26 сентября 2024, 15:12 4411
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру мир перевернулся; все еще актуально
26 сентября 2024, 12:37 7888
Копи деньги на войну
Копи деньги на войну первый украинский фронт
26 сентября 2024, 12:16 4075
США выделяют Армении еще 20 миллионов долларов
США выделяют Армении еще 20 миллионов долларов наш обзор
26 сентября 2024, 21:47 2190
Стреляют по Нахчывану
Стреляют по Нахчывану
26 сентября 2024, 19:20 4286
Украина погубит и Трампа
Украина погубит и Трампа наша корреспонденция
26 сентября 2024, 23:21 1835
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
26 сентября 2024, 20:05 4332
Пашинян: «Ради мира с Азербайджаном изменим Конституцию»
Пашинян: «Ради мира с Азербайджаном изменим Конституцию»
00:43 769

ЭТО ВАЖНО

Харрис сравнила Трампа с Путиным
Харрис сравнила Трампа с Путиным
01:09 34
«Тоттенхэм» громит «Карабах», играя в меньшинстве с 7-й минуты
«Тоттенхэм» громит «Карабах», играя в меньшинстве с 7-й минуты Матч начался с 37-минутным опозданием; видео, обновлено 01:05
01:05 7481
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет» все еще актуально
26 сентября 2024, 17:37 7217
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз комментарий по горячим следам; все еще актуально
26 сентября 2024, 15:12 4411
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру мир перевернулся; все еще актуально
26 сентября 2024, 12:37 7888
Копи деньги на войну
Копи деньги на войну первый украинский фронт
26 сентября 2024, 12:16 4075
США выделяют Армении еще 20 миллионов долларов
США выделяют Армении еще 20 миллионов долларов наш обзор
26 сентября 2024, 21:47 2190
Стреляют по Нахчывану
Стреляют по Нахчывану
26 сентября 2024, 19:20 4286
Украина погубит и Трампа
Украина погубит и Трампа наша корреспонденция
26 сентября 2024, 23:21 1835
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
26 сентября 2024, 20:05 4332
Пашинян: «Ради мира с Азербайджаном изменим Конституцию»
Пашинян: «Ради мира с Азербайджаном изменим Конституцию»
00:43 769
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться