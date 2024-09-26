Президент Польши: «Тогда Путин будет проклят»

Президент Польши Анджей Дуда убежден в том, что президент РФ Владимир Путин и его генералы хорошо осознают, что тот, кто первым применит ядерное оружие, «будет проклят».

«Если мы посмотрим на это хладнокровно и без паники, то должно быть понятно: он повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине в течение многих лет, что Россия оставляет за собой право использовать любые средства, включая, конечно, ядерные средства, которые есть в ее распоряжении, в случае угрозы для России», - сказал Дуда.

По словам польского президента, «в этом нет ничего нового». Он отметил, что именно тот, кто первым использует ядерное оружие, понесет всю ответственность.

«С другой стороны, Владимир Путин также хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не снимут с себя эту ответственность, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда им этого не простит», - подытожил Дуда.