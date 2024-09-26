Пашинян: «Ради мира с Азербайджаном изменим Конституцию»
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Мир между Арменией и Азербайджаном «доступен более, чем когда-либо», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Мы готовы подписать мирный договор, согласованный на 80 процентов, с Азербайджаном прямо сейчас», - заявил он на сессии Генассамблеи ООН.
Если мирный договор окажется противоречащим Конституции Армении, то Еревану нужно будет менять Конституцию во имя мира, добавил Пашинян.
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