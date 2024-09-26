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Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»

Пашинян: «Ради мира с Азербайджаном изменим Конституцию»

00:43 771

Мир между Арменией и Азербайджаном «доступен более, чем когда-либо», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы готовы подписать мирный договор, согласованный на 80 процентов, с Азербайджаном прямо сейчас», - заявил он на сессии Генассамблеи ООН.

Если мирный договор окажется противоречащим Конституции Армении, то Еревану нужно будет менять Конституцию во имя мира, добавил Пашинян.

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