Баку предложил оплатить расходы на COP29 для 40 островных государств

Азербайджан предложил профинансировать расходы на участие делегаций удаленных островных государств на саммите COP29, который пройдет осенью этого года в Баку. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный источник в руководстве COP29. Малые островные государства находятся в более уязвимом положении перед воздействием глобального изменения климата: ранее Азербайджан предлагал создать инвестиционный фонд в 1 миллиард долларов для устранения последствий климатических катастроф в этих странах. Эти средства должны быть оплачены странами, добывающими нефть и газ, и, согласно предложению Баку, доходы от инвестиций также должны возвращаться в этот фонд. На климатическом саммите ООН в ноябре страны должны установить новый целевой показатель финансирования, чтобы помочь бедным странам справиться с изменением климата — темой, которая имеет прямые последствия для островных государств, сильно подверженных повышению уровня моря. Баку предложил профинансировать расходы на проезд, проживание в гостинице и все другие расходы для четырех делегатов от каждого малого островного развивающегося государства для участия в COP29 — главы переговорной делегации соответствующей страны и трех других должностных лиц.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить участие нуждающихся стран», — заявил чиновник, назвав этот шаг попыткой обеспечить инклюзивность переговоров. Чиновник отказался подтвердить объем финансирования. Около 40 малых островных развивающихся государств принимают участие в климатических переговорах ООН. За последние годы резкий рост цен на гостиницы в городах, принимающих ежегодные саммиты ООН по климату, вызывает недовольство некоторых делегатов. Делегаты из развивающихся стран используют различные источники финансирования для поддержки своего участия в переговорах ООН по климату, в том числе от климатического органа ООН, региональных организаций и доноров. Малые островные государства имеют весомый голос на глобальных переговорах, где они постоянно требуют от правительств принятия гораздо более амбициозных мер по сдерживанию изменения климата. Стоит отметить, что на саммите COP29 участники обсудят весьма сложный вопрос: выделение 1 триллиона долларов в течение ближайших 5 лет для возврата уровня углеродных эмиссий к доиндустриальным уровням.

По этому вопросу существуют серьезные противоречия между развивающимися и развитыми промышленными странами. Западные государства в настоящее время требуют от Китая, который имеет статус развивающейся страны, но занимает значительную долю в выбросах углерода, более активного участия в борьбе с изменением климата. На днях спецпредставитель США по климатическим вопросам Джон Подеста посетил Китай в рамках подготовки к саммиту в Баку. Главный переговорщик Азербайджана на COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев сообщил, что после этих переговоров появились надежды на устранение разногласий между Китаем и Соединенными Штатами. В интервью зарубежным СМИ Ялчын Рафиев заявил, что получил «позитивные сигналы» после недавних переговоров на высшем уровне между двумя крупнейшими экономиками мира, которые часто заявляют о себе как о ведущих представителях глобального Севера и Юга на международных переговорах. «Между позициями США и Китая существовал очень большой разрыв», — пояснил Рафиев. «Этот разрыв сейчас сокращается, и мы видим прогресс», - добавил 37-летний дипломат, заявив, что он заметил «смягчение» позиций с обеих сторон. Хотя отказался вдаваться в подробности, сославшись на необходимость не ставить под угрозу деликатные переговоры, и при этом добавил: «Это дает нам понимание того, что мы можем надеяться на положительный результат на COP29».

В то время как прошлогодний саммит COP29 в ОАЭ заключил знаменательное соглашение о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на COP29 возложена новая сложная задача: установить сумму, которую развивающимся странам потребуется потратить, чтобы выдержать нарастающие последствия изменения климата и перейти к зеленой экономике. Более десяти лет назад богатые страны, включая США, Европейский союз, Японию и другие, обязались к 2020 году ежегодно выделять 100 миллиардов долларов на поддержку развивающихся стран. Однако эта цель была достигнута впервые только в 2022 году, и значительная часть финансирования была предоставлена в виде кредитов под высокие проценты, что вызвало резкую критику и обвинения в невыполнении обещаний. Индия запросила 1 триллион долларов в год, что в десять раз превышает данное обещание. Развитые страны не только считают такие цифры нереалистичными, но теперь они выступают за то, чтобы богатые нефтью государства Персидского залива и Китай разделили финансовое бремя, утверждая, что первоначальный список стран-доноров основан на устаревших уровнях развития 1990-х годов. Рафиев подчеркнул, что критерием успеха COP29 станет достижение консенсуса по окончательной главной цифре. Однако он отказался высказывать свое мнение по поводу стремления Global North расширить круг доноров, подчеркнув необходимость сохранения нейтральности принимающей страны.