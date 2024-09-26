Харрис сравнила Трампа с Путиным

«Моя поддержка Украины остается непоколебимой. Мы продолжим передавать военную помощь Украине, чтобы она добивалась успеха», - сказала Харрис, выступая в четверг в Белом доме.

Харрис, хотя и не назвала Дональда Трампа по имени, сказала, что эти «предложения совпадают с предложениями» президента России Владимира Путина.

«В моей стране есть люди, которые вместо этого вынудили бы Украину отказаться от значительной части своей суверенной территории, которые требуют, чтобы Украина приняла нейтралитет, и потребовали бы, чтобы Украина отказалась от отношений в области безопасности с другими странами. Давайте внесем ясность, это не предложения о мире. Это предложения о капитуляции», – сказала вице-президент.

По ее словам, никакие вопросы о войне не могут решаться без Украины, а CША согласны с тем, как Украина видит завершение войны.