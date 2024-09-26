USD 1.7000
EUR 1.8941
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»

Трамп обиделся на Зеленского, но готов с ним встретиться

Time
01:41 495

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США мог провести встречу с кандидатом в президенты страны Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, пишет журнал Time со ссылкой на источники.

Однако украинская сторона отказалась от этой идеи, чтобы действия Зеленского не расценили как поддержку Трампа в ходе предвыборной кампании, рассказали собеседники издания. Вместо этого обсуждалась возможность встречи на нейтральной территории — например, было предложено провести совместное интервью на одном из телеканалов. Но переговоры об этом сорвались после того, как Зеленский посетил оружейный завод на родине президента США Джо Байдена в Скрантоне в штате Пенсильвания, где губернатор — демократ.

«Похоже, он (Трамп) обиделся», — сказал один из источников Time. Он добавил, что проблема, вероятно, кроется в выборе места: не только потому, что в Скрантоне родился Байден, но и поскольку это колеблющийся штат.

С Байденом Зеленский во время поездки встретился уже несколько раз.

Трамп ранее предполагал, что встретится с Зеленским в ходе его визита в страну, который начался 22 сентября. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что встреча между политиками не назначена, Associated Press со ссылкой на источник передавало, что такая встреча не была запланирована.

24 сентября Трамп заявил, что украинский президент «очень хочет», чтобы победу на выборах в США одержал кандидат от демократов (вице-президент Камала Харрис), так как он получает от них финансовую помощь.

Тем временем Трамп заявил, что встретится с Зеленским утром в пятницу в Нью-Йорке.

Гурбан Гурбанов против английских правил: «Такого быть не должно!»
Гурбан Гурбанов против английских правил: «Такого быть не должно!» Два с половиной часа в лондонских пробках
03:02 213
США выделяют Армении еще 20 миллионов долларов
США выделяют Армении еще 20 миллионов долларов наш обзор
26 сентября 2024, 21:47 2529
«Карабах» разучился забивать и получил 3 гола от «Тоттенхэма»
«Карабах» разучился забивать и получил 3 гола от «Тоттенхэма» Еще одно обидное поражение; видео, обновлено 01:29
01:29 8763
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет» все еще актуально
26 сентября 2024, 17:37 7491
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз комментарий по горячим следам; все еще актуально
26 сентября 2024, 15:12 4630
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру мир перевернулся; все еще актуально
26 сентября 2024, 12:37 8174
Копи деньги на войну
Копи деньги на войну первый украинский фронт
26 сентября 2024, 12:16 4236
Стреляют по Нахчывану
Стреляют по Нахчывану
26 сентября 2024, 19:20 4480
Украина погубит и Трампа
Украина погубит и Трампа наша корреспонденция
26 сентября 2024, 23:21 2436
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
26 сентября 2024, 20:05 4610
Пашинян: «Ради мира с Азербайджаном изменим Конституцию»
Пашинян: «Ради мира с Азербайджаном изменим Конституцию»
00:43 2279

ЭТО ВАЖНО

Гурбан Гурбанов против английских правил: «Такого быть не должно!»
Гурбан Гурбанов против английских правил: «Такого быть не должно!» Два с половиной часа в лондонских пробках
03:02 213
США выделяют Армении еще 20 миллионов долларов
США выделяют Армении еще 20 миллионов долларов наш обзор
26 сентября 2024, 21:47 2529
«Карабах» разучился забивать и получил 3 гола от «Тоттенхэма»
«Карабах» разучился забивать и получил 3 гола от «Тоттенхэма» Еще одно обидное поражение; видео, обновлено 01:29
01:29 8763
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет» все еще актуально
26 сентября 2024, 17:37 7491
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз комментарий по горячим следам; все еще актуально
26 сентября 2024, 15:12 4630
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру
Тегеран втягивает Москву в опасную авантюру мир перевернулся; все еще актуально
26 сентября 2024, 12:37 8174
Копи деньги на войну
Копи деньги на войну первый украинский фронт
26 сентября 2024, 12:16 4236
Стреляют по Нахчывану
Стреляют по Нахчывану
26 сентября 2024, 19:20 4480
Украина погубит и Трампа
Украина погубит и Трампа наша корреспонденция
26 сентября 2024, 23:21 2436
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
Турки намерены производить авиабомбы в Азербайджане
26 сентября 2024, 20:05 4610
Пашинян: «Ради мира с Азербайджаном изменим Конституцию»
Пашинян: «Ради мира с Азербайджаном изменим Конституцию»
00:43 2279
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться