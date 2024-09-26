Трамп обиделся на Зеленского, но готов с ним встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США мог провести встречу с кандидатом в президенты страны Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, пишет журнал Time со ссылкой на источники.

Однако украинская сторона отказалась от этой идеи, чтобы действия Зеленского не расценили как поддержку Трампа в ходе предвыборной кампании, рассказали собеседники издания. Вместо этого обсуждалась возможность встречи на нейтральной территории — например, было предложено провести совместное интервью на одном из телеканалов. Но переговоры об этом сорвались после того, как Зеленский посетил оружейный завод на родине президента США Джо Байдена в Скрантоне в штате Пенсильвания, где губернатор — демократ.

«Похоже, он (Трамп) обиделся», — сказал один из источников Time. Он добавил, что проблема, вероятно, кроется в выборе места: не только потому, что в Скрантоне родился Байден, но и поскольку это колеблющийся штат.

С Байденом Зеленский во время поездки встретился уже несколько раз.

Трамп ранее предполагал, что встретится с Зеленским в ходе его визита в страну, который начался 22 сентября. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что встреча между политиками не назначена, Associated Press со ссылкой на источник передавало, что такая встреча не была запланирована.

24 сентября Трамп заявил, что украинский президент «очень хочет», чтобы победу на выборах в США одержал кандидат от демократов (вице-президент Камала Харрис), так как он получает от них финансовую помощь.

Тем временем Трамп заявил, что встретится с Зеленским утром в пятницу в Нью-Йорке.