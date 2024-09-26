Норвежская полиция разыскивает обидчика «Хезболлы»
01:55 357
Полиция Норвегии объявила в международный розыск мужчину, который может быть причастен ко взрывам пейджеров «Хезболлы».
В розыск объявлен 39-летний Ринсон Йоси - основатель компании, которая, предположительно, была частью цепочки поставок пейджеров «Хезболле», пишет Reuters.
По данным полиции, Йоси перестал выходить на связь во время рабочей поездки в США на прошлой неделе. Это подтвердили и в норвежской компании DN Media Group, где работает Йоси.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!