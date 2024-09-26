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Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»

Норвежская полиция разыскивает обидчика «Хезболлы»

01:55 357

Полиция Норвегии объявила в международный розыск мужчину, который может быть причастен ко взрывам пейджеров «Хезболлы».

В розыск объявлен 39-летний Ринсон Йоси - основатель компании, которая, предположительно, была частью цепочки поставок пейджеров «Хезболле», пишет Reuters.

По данным полиции, Йоси перестал выходить на связь во время рабочей поездки в США на прошлой неделе. Это подтвердили и в норвежской компании DN Media Group, где работает Йоси.

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