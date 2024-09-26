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Лига Европы: «Карабах» делит предпоследнее место с киевским «Динамо»

Хуже только «Бешикташ»; Турнирная таблица
Отдел спорта
02:05 393

После 1-го тура основной стадии Лиги Европы чемпион Азербайджана «Карабах» делит 34-35-е места с киевским «Динамо».

Последнее 36-е место занимает турецкий «Бешикташ». Лидирует один из следующих соперников «Карабаха» амстердамский «Аякс».

Результаты всех 18-ти матчей 1-го тура:

«Тоттенхэм» (Англия) - «Карабах» (Азербайджан) - 3:0

«Фенербахче» (Турция) - «Юнион» (Бельгия) - 2:1

«Мальме» (Швеция) - «Рейнджерс» (Шотландия) - 0:2

«Аякс» (Нидерланды) - «Бешикташ» (Турция) - 4:0

«Айнтрахт» (Германия) - «Виктория» (Чехия) - 3:3

ФКСБ (Румыния) - РФШ (Латвия) - 4:1

«Лион» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция) - 2:0

«Рома» (Италия) - «Атлетик» (Испания) - 1:1

«Брага» (Португалия) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - 2:1

«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) - «Эльфсборг» (Швеция) - 3:2

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Порту» (Португалия) - 3:2

«Андерлехт» (Бельгия) - «Ференцварош» (Венгрия) - 2:1

«Динамо» (Киев, Украина) - «Лацио» (Италия) - 0:3

«Мидтьюлланд» (Дания) - «Хоффенхайм» (Германия) - 1:1

«Галатасарай» (Турция) - ПАОК (Греция) - 3:1

«Лудогорец» (Болгария) - «Славия» (Чехия) - 0:2

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Твенте» (Нидерланды) - 1:1

«Ницца» (Франция) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 1:1.

Матчи 2-го тура состоятся 3 октября. «Карабах» примет в Баку шведский «Мальме», который также неудачно стартовал в турнире.

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