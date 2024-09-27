Мирзоян доложил иранцам о переговорах с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи последние обсуждения с Азербайджаном по поводу подписания мирного соглашения.

Мирзоян отметил на встрече с иранским министром, что у Еревана есть твердая воля к достижению долгосрочного мира в регионе.