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Мирзоян доложил иранцам о переговорах с Азербайджаном

обновлено 17:14
17:14 1573

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи последние обсуждения с Азербайджаном по поводу подписания мирного соглашения.

Мирзоян отметил на встрече с иранским министром, что у Еревана есть твердая воля к достижению долгосрочного мира в регионе. 

*** 09:37

В рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передают иранские СМИ.

Сообщается, что главы МИД обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также ситуацию на Южном Кавказе.

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