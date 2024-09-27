Мирзоян доложил иранцам о переговорах с Азербайджаном
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи последние обсуждения с Азербайджаном по поводу подписания мирного соглашения.
Мирзоян отметил на встрече с иранским министром, что у Еревана есть твердая воля к достижению долгосрочного мира в регионе.
*** 09:37
В рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передают иранские СМИ.
Сообщается, что главы МИД обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также ситуацию на Южном Кавказе.