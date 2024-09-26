Ильхам Алиев в Парке Победы в Баку

27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти. В этот день четыре года назад началась Отечественная война, итогом которой стало то, что исконно азербайджанские территории, находившиеся под оккупацией Армении почти тридцать лет, были освобождены ценой жизни солдат и офицеров армии Азербайджана.

По случаю этого дня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил строящийся в Баку Парк Победы.