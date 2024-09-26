Обстрел Хайфы: ракеты прилетели из Ливана

Из Ливана по израильскому городу Хайфа был выпущен залп из 10 ракет, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным израильских военных, некоторые ракеты были перехвачены, другие упали на открытой территории, одна ракета упала в море недалеко от Хайфы.

Несколько ракетных осколков упали в самом городе. В районе порта обстановка остается по-прежнему спокойной.