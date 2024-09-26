Обстрел Хайфы: ракеты прилетели из Ливана
10:24 1380
Из Ливана по израильскому городу Хайфа был выпущен залп из 10 ракет, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
По данным израильских военных, некоторые ракеты были перехвачены, другие упали на открытой территории, одна ракета упала в море недалеко от Хайфы.
Несколько ракетных осколков упали в самом городе. В районе порта обстановка остается по-прежнему спокойной.
חיפה pic.twitter.com/PdrX311gnd— כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) September 27, 2024
הגיע זמן לתקוף את נמל ביירות לאחר הירי על חיפה pic.twitter.com/pIdwBcCaDR— כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) September 27, 2024
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