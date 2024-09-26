Гаити требует от Франции репараций

Филь назвал Гаити «первой в мире независимой страной чернокожих». Она объявила о независимости от Франции в 1804 году. В 1825 году Гаити пришлось заплатить Парижу «колоссальный выкуп», чтобы французы признали ее независимость, что привело карибское государство в «порочный круг обнищания», заявил Филь. Полностью свой долг Гаити погасило только в 1947-м. Политик отметил, что последствия этого ощущаются до сих пор.

«Этот долг стал формой наказания за смелость, с которой гаитяне освободились от оков рабства... Это было несправедливым наказанием, которое задушило потенциал страны на протяжении многих поколений.

Не пришло ли время вернуть те средства, которые мы выплатили? В этой связи наша страна приветствует предложения, которые были выдвинуты рядом правительств, а также некоторыми учреждениями ООН в рамках конкретных действий, направленных на признание, возмещение, а также репарации в связи с ущербом, который был причинен в прошлом», — сказал политик.

В Гаити не в первый раз выступают с призывом к Франции о возмещении карибскому государству. В апреле этого года местная коалиция групп гражданского общества заявила, что Париж должен выплатить Порт-о-Пренс миллиарды долларов репараций, чтобы покрыть выплаченный гаитянами ранее долг.