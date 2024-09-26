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Гаити требует от Франции репараций

10:34 859

Карибское государство Гаити требует от Франции возместить ущерб, принесенный стране колониальной политикой Парижа, заявил председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь на заседании Генассамблеи ООН

Филь назвал Гаити «первой в мире независимой страной чернокожих». Она объявила о независимости от Франции в 1804 году. В 1825 году Гаити пришлось заплатить Парижу «колоссальный выкуп», чтобы французы признали ее независимость, что привело карибское государство в «порочный круг обнищания», заявил Филь. Полностью свой долг Гаити погасило только в 1947-м. Политик отметил, что последствия этого ощущаются до сих пор.

«Этот долг стал формой наказания за смелость, с которой гаитяне освободились от оков рабства... Это было несправедливым наказанием, которое задушило потенциал страны на протяжении многих поколений.

Не пришло ли время вернуть те средства, которые мы выплатили? В этой связи наша страна приветствует предложения, которые были выдвинуты рядом правительств, а также некоторыми учреждениями ООН в рамках конкретных действий, направленных на признание, возмещение, а также репарации в связи с ущербом, который был причинен в прошлом», — сказал политик. 

В Гаити не в первый раз выступают с призывом к Франции о возмещении карибскому государству. В апреле этого года местная коалиция групп гражданского общества заявила, что Париж должен выплатить Порт-о-Пренс миллиарды долларов репараций, чтобы покрыть выплаченный гаитянами ранее долг.

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