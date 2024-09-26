Эрдогана и Пашиняна разделил «Зангезурский коридор»

Как сообщал накануне haqqin.az, 24 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в здании «Тюркеви» в Нью-Йорке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как отмечают очевидцы, в начале встречи оба лидера чувствовали себя достаточно напряженно. Но после того как президент Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен», атмосфера стала более располагающей. По сообщениям источников в МИД Турции, премьер-министр Пашинян с благодарностью принял книгу Эрдогана и вообще вел себя на встрече достаточно оживленно, чем вызвал критику в армянских СМИ.

Особенно раздражающим для армянских журналистов стал тот факт, что Пашинян согласился на встречу с Эрдоганом именно в небоскребе «Тюркеви» (Turkish House) в Манхэттене, который является своеобразным символом турецкого присутствия в США. Не случайно, в официальных заявлениях о встречах Реджепа Тайипа Эрдогана в здании «Тюркеви» используется выражение «президент принял», что интерпретируют как демонстрация силы и влияния Турецкой Республики. Согласно информации, распространенной пресс-службой Анкары, лидеры Турции и Армении обсудили усилия по нормализации двусторонних отношений. Эрдоган выразил поддержку установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, а также выступил за дальнейшее сближение Баку и Еревана. Было отмечено, что в процессе нормализации армяно-турецких отношений достигнуты значительные успехи, причем без каких-либо предварительных условий. В этой связи Эрдоган подчеркнул, что искренне поддерживает продолжение диалога между Анкарой и Ереваном. В то же время, по мнению многих политических наблюдателей, Эрдоган, хоть и не сказал об этом прямо, по-прежнему считает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией предварительным условием для нормализации турецко-армянских отношений. В частности, политические эксперты напоминают в этой связи выступление Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН, в котором он, в частности, сказал: «Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией окажет положительное влияние на нормализацию отношений между Турцией и Арменией». Сообщается также, что на длившейся час встрече Эрдогана с Пашиняном очень кратко обсуждался вопрос «Зангезурского коридора», хотя в официальном пресс-релизе турецкой стороны это не упоминается.