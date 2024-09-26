Эрдогана и Пашиняна разделил «Зангезурский коридор»
Как сообщал накануне haqqin.az, 24 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в здании «Тюркеви» в Нью-Йорке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как отмечают очевидцы, в начале встречи оба лидера чувствовали себя достаточно напряженно. Но после того как президент Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен», атмосфера стала более располагающей.
По сообщениям источников в МИД Турции, премьер-министр Пашинян с благодарностью принял книгу Эрдогана и вообще вел себя на встрече достаточно оживленно, чем вызвал критику в армянских СМИ.
Особенно раздражающим для армянских журналистов стал тот факт, что Пашинян согласился на встречу с Эрдоганом именно в небоскребе «Тюркеви» (Turkish House) в Манхэттене, который является своеобразным символом турецкого присутствия в США. Не случайно, в официальных заявлениях о встречах Реджепа Тайипа Эрдогана в здании «Тюркеви» используется выражение «президент принял», что интерпретируют как демонстрация силы и влияния Турецкой Республики.
Согласно информации, распространенной пресс-службой Анкары, лидеры Турции и Армении обсудили усилия по нормализации двусторонних отношений. Эрдоган выразил поддержку установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, а также выступил за дальнейшее сближение Баку и Еревана. Было отмечено, что в процессе нормализации армяно-турецких отношений достигнуты значительные успехи, причем без каких-либо предварительных условий. В этой связи Эрдоган подчеркнул, что искренне поддерживает продолжение диалога между Анкарой и Ереваном.
В то же время, по мнению многих политических наблюдателей, Эрдоган, хоть и не сказал об этом прямо, по-прежнему считает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией предварительным условием для нормализации турецко-армянских отношений. В частности, политические эксперты напоминают в этой связи выступление Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН, в котором он, в частности, сказал: «Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией окажет положительное влияние на нормализацию отношений между Турцией и Арменией».
Сообщается также, что на длившейся час встрече Эрдогана с Пашиняном очень кратко обсуждался вопрос «Зангезурского коридора», хотя в официальном пресс-релизе турецкой стороны это не упоминается.
Эксперты и здесь приводят июльское заявление Эрдогана о том, то мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен предусматривать создание сухопутного коридора через территорию Армении, который соединит с Турцией азербайджанский анклав Нахчыван, а также слова главы Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калына, подтвердившего заявление своего президента во время визита в Баку.
Примечательно, что Калын также принимал участие в переговорах Эрдогана с Пашиняном в здании «Тюркеви».
По мнению политического аналитика Хильми Дашдемира, руководителя исследовательской компании Optimar в Анкаре, подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией остается ключевым условием для нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.
«Никол Пашинян понимает, что невозможно продолжать линию, которой армяне следовали на протяжении веков, а потому намерен предпринять рациональные шаги, - считает аналитик. - Однако есть оппозиционные силы, выступающие против его идей нормализации отношений как с Турцией, так и с Азербайджаном. Не думаю, что в ближайшее время границы Турции c Арменией будут открыты. Подписание окончательного договора между Баку и Ереваном остается предварительным условием для Анкары.
С другой стороны, Иран также занимает негативную позицию в отношении «Зангезурского коридора», не желая видеть этот маршрут, проходящий вблизи его границ с Арменией. В целом, Иран не поддерживает возможность соглашения на треке Анкара-Баку-Ереван. Хотя Пашинян продолжает диалог с Турцией и Азербайджаном, стоит отметить, что его позиция по «Зангезурскому коридору» отличается. Армянский премьер-министр по-прежнему настаивает, чтобы этот коридор находился под контролем Армении».