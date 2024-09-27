Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых
Израильские источники подтверждают информацию о ликвидации ближайшего родственника Хасана Насраллы и гендиректора "Хезболлы" Хишама Сафи ад-Дина.
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Арабские источники сообщают о сотнях пострадавших и погибших от бомбового удара в шиитской части Бейрута.
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Агентство Reuters опровергает информацию о гибели Хасана Насраллы.
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Хасан Насралла находится в безопасном месте, и распространяемые израильскими СМИ сообщения о гибели Хасана Насраллы не соответствуют действительности.
Об этом сообщает Тасним.
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ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждает телеканал Al-Arabiya.
В ходе атаки и последующего обвала зданий в Дахье погибли свыше 100 человек.
They are not going to stop, more power to them!#IDF- Israeli army spokesman: We bombed Hezbollah's central headquarters in the heart of #Beirut's suburbs, Lebanon— PoliticsSolitics (@IamPolSol) September 27, 2024
On the other hand, Netanyahu has asserted at the UN that every kitchen in #Lebanon contains a missile and every… pic.twitter.com/RzvRZrUimp
This #Israel strike looks to have completely flattened at least 6 high-rise buildings in southern #Beirut.— Charles Lister (@Charles_Lister) September 27, 2024
The US was reportedly briefed ahead of this strike — in clear recognition of its strategic significance. pic.twitter.com/e8vlfPyp44
Aftermath of the Israeli strike in #Beirut. Cracks reported in several areas suggesting an underground structure was targeted/use of bunker-buster pic.twitter.com/6E5lnG7vWG— Michael A. Horowitz (@michaelh992) September 27, 2024
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Целью атаки ЦАХАЛ в Бейруте являлся лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Об этом сообщает Fox News.
Израильские спецслужбы проверяют, был ли генсек "Хезболлы" в подземном командном штабе в районе Дахья.
Нынешняя атака по Бейруту самая масштабная со времен начала нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечают наблюдатели, Израиль и Ливан вступают в активную фазу широкомасштабных боевых действий.
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В Бейруте сообщают о десятках убитых и раненых. Кареты скорой помощи пытаются пробраться к рухнувшим зданиям.
В некоторых сообщениях указывается, что во время ударов мог пострадать лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла.
Во время ударов Израиль использовал антибункерные бомбы.
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Около десяти взрывов раздались в Бейруте - в шиитской части Дахье, сообщает ливанский телеканал "Аль-Майдан". В центре ливанской столицы от силы взрывов сработали сигнализации машин, среди людей на улицах произошла паника.
В социальных сетях появляются фотографии и видео столбов дыма в районе южного пригорода Бейрута.
Армия Израиля нанесла удар по центральному военному штабу "Хезболлах" в Бейруте, сообщили в ЦАХАЛ.
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Армия Израиля нанесла удар по сирийскому военному объекту в провинции Дамаск на границе с Ливаном, сообщили в Минобороны Сирии.
По информации ведомства, пятеро сирийских военнослужащих погибли.