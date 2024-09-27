Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых

Израильские источники подтверждают информацию о ликвидации ближайшего родственника Хасана Насраллы и гендиректора "Хезболлы" Хишама Сафи ад-Дина. * * * Арабские источники сообщают о сотнях пострадавших и погибших от бомбового удара в шиитской части Бейрута. * * * Агентство Reuters опровергает информацию о гибели Хасана Насраллы. * * * Хасан Насралла находится в безопасном месте, и распространяемые израильскими СМИ сообщения о гибели Хасана Насраллы не соответствуют действительности. Об этом сообщает Тасним. * * * ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждает телеканал Al-Arabiya. В ходе атаки и последующего обвала зданий в Дахье погибли свыше 100 человек.

They are not going to stop, more power to them!#IDF- Israeli army spokesman: We bombed Hezbollah's central headquarters in the heart of #Beirut's suburbs, Lebanon



On the other hand, Netanyahu has asserted at the UN that every kitchen in #Lebanon contains a missile and every… pic.twitter.com/RzvRZrUimp — PoliticsSolitics (@IamPolSol) September 27, 2024

This #Israel strike looks to have completely flattened at least 6 high-rise buildings in southern #Beirut.



The US was reportedly briefed ahead of this strike — in clear recognition of its strategic significance. pic.twitter.com/e8vlfPyp44 — Charles Lister (@Charles_Lister) September 27, 2024

Aftermath of the Israeli strike in #Beirut. Cracks reported in several areas suggesting an underground structure was targeted/use of bunker-buster pic.twitter.com/6E5lnG7vWG — Michael A. Horowitz (@michaelh992) September 27, 2024

* * * Целью атаки ЦАХАЛ в Бейруте являлся лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Об этом сообщает Fox News.

Израильские спецслужбы проверяют, был ли генсек "Хезболлы" в подземном командном штабе в районе Дахья. Нынешняя атака по Бейруту самая масштабная со времен начала нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечают наблюдатели, Израиль и Ливан вступают в активную фазу широкомасштабных боевых действий. * * *