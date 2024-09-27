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Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых
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Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых

Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых

обновлено: 21:26, видео
21:26 6586

Израильские источники подтверждают информацию о ликвидации ближайшего родственника Хасана Насраллы и гендиректора "Хезболлы" Хишама Сафи ад-Дина.

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Арабские источники сообщают о сотнях пострадавших и погибших от бомбового удара в шиитской части Бейрута.

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Агентство Reuters опровергает информацию о гибели Хасана Насраллы.

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Хасан Насралла находится в безопасном месте, и распространяемые израильскими СМИ сообщения о гибели Хасана Насраллы не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Тасним.

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ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждает телеканал Al-Arabiya.

В ходе атаки и последующего обвала зданий в Дахье погибли свыше 100 человек.

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Целью атаки ЦАХАЛ в Бейруте являлся лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Об этом сообщает Fox News.
Израильские спецслужбы проверяют, был ли генсек "Хезболлы" в подземном командном штабе в районе Дахья.

Нынешняя атака по Бейруту самая масштабная со времен начала нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечают наблюдатели, Израиль и Ливан вступают в активную фазу широкомасштабных боевых действий.

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Закат "Хезболлы" в Бейруте

В Бейруте сообщают о десятках убитых и раненых. Кареты скорой помощи пытаются пробраться к рухнувшим зданиям.

В некоторых сообщениях указывается, что во время ударов мог пострадать лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла.

Во время ударов Израиль использовал антибункерные бомбы.

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Около десяти взрывов раздались в Бейруте - в шиитской части Дахье, сообщает ливанский телеканал "Аль-Майдан". В центре ливанской столицы от силы взрывов сработали сигнализации машин, среди людей на улицах произошла паника.

В социальных сетях появляются фотографии и видео столбов дыма в районе южного пригорода Бейрута.

Армия Израиля нанесла удар по центральному военному штабу "Хезболлах" в Бейруте, сообщили в ЦАХАЛ.

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Армия Израиля нанесла удар по сирийскому военному объекту в провинции Дамаск на границе с Ливаном, сообщили в Минобороны Сирии.

По информации ведомства, пятеро сирийских военнослужащих погибли.

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