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Кровавые бои за Угледар

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С конца 2022 года россияне пытаются захватить украинский город Угледар с довоенным населением в 14 000 человек. Теперь же штурм 57-й отдельной мотострелковой бригады российской армии, который начался на этой неделе, прорвал оборону 72-й отдельной механизированной бригады украинских войск, говорится в публикации Forbes.

Как пишет издание, сейчас россияне находятся на юге Угледара, а уставший украинский гарнизон, возможно, уже отступает на север. Даже если россияне захватят этот город, эта победа «дорого им будет стоить». Это уже обошлось им в около тысячи единиц техники и нескольких тысяч военных, отмечает Forbes.

По словам экспертов американского Института изучения войны, даже если россияне захватят этот населенный пункт, это вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку Угледар не является особо важным логистическим узлом. При этом россияне уже контролируют большинство основных дорог, проходящих в сторону города.

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