Азербайджанские депутаты повернулись в сторону Азиатской Парламентской Ассамблеи

Глава делегации Милли Меджлиса в Азиатской Парламентской Ассамблее (АПА) Амина Агазаде приняла участие в заседании постоянного комитета организации по социальным и культурным вопросам, состоявшемся 25-28 сентября 2024 года в Москве.

Как сообщает haqqin.az, на церемонии открытия заседания комитета в Колонном зале Дома Союзов выступили заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, генеральный секретарь АПА Мохаммад Реза Маджиди, глава делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, представитель президента Азиатской Парламентской Ассамблеи Амина Агазаде.

В ходе выступления Амина Агазаде, затронув коренные изменения происходящие в современной системе международных отношений, отметила, что такие проблемы, как растущее число международных конфликтов, терроризм, неконтролируемая миграция, продовольственные и энергетические проблемы, эпидемии смертельных заболеваний, экологические проблемы, затрагивают жизненно важные интересы всего населения планеты и требуют совместных усилий всех государств мира для их решения.