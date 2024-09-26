Азербайджанские депутаты повернулись в сторону Азиатской Парламентской Ассамблеи
Глава делегации Милли Меджлиса в Азиатской Парламентской Ассамблее (АПА) Амина Агазаде приняла участие в заседании постоянного комитета организации по социальным и культурным вопросам, состоявшемся 25-28 сентября 2024 года в Москве.
Как сообщает haqqin.az, на церемонии открытия заседания комитета в Колонном зале Дома Союзов выступили заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, генеральный секретарь АПА Мохаммад Реза Маджиди, глава делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, представитель президента Азиатской Парламентской Ассамблеи Амина Агазаде.
В ходе выступления Амина Агазаде, затронув коренные изменения происходящие в современной системе международных отношений, отметила, что такие проблемы, как растущее число международных конфликтов, терроризм, неконтролируемая миграция, продовольственные и энергетические проблемы, эпидемии смертельных заболеваний, экологические проблемы, затрагивают жизненно важные интересы всего населения планеты и требуют совместных усилий всех государств мира для их решения.
Депутат особо подчеркнула роль Азиатской Парламентской Ассамблеи, которая способствует укреплению азиатской солидарности и развитию сотрудничества в различных областях, а также прилагает все усилия для разрешения существующих в регионе проблем.
Помимо этого, в своем выступлении Амина Агазаде сообщила, что при совместной организации Межпарламентского Союза и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в рамках COP29 16-17 ноября 2024 года в Баку пройдет парламентская сессия. Депутат пригласила участников заседания на эту важную глобальную встречу подчеркнув, что участие парламентариев может быть очень ценным.
На заседании комитета Азиатской Парламентской Ассамблеи по социальным и культурным вопросам были представлены парламентские делегации 16 государств. Участники заседания обсудили 14 проектов резолюций.
26 сентября также состоялось заседание Бюро Азиатской Парламентской Ассамблеи. В мероприятии приняли участие главы делегаций Азербайджана, России, Катара, Бахрейна и Ирака. На встрече были обсуждены актуальные вопросы, связанные с деятельностью организации.
Следует отметить, что в ноябре 2023 года в городе Анталье состоялось заседание Исполнительного Совета Азиатской Парламентской Ассамблеи, в ходе которого Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.