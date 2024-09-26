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Зеленский вернется из США ни с чем

The Times
11:45 798

Президент Украины Владимир Зеленский вернется из США, не добившись снятия ограничения на удары вглубь России западными вооружениями, говорится в материале газеты The Times.

Издание отмечает, что глава Украины во время встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис лично просил снять ограничения на удары британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по РФ. Однако «ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет не было объявлено», говорится в материале.

Вместо этого, заметила газета, кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис, стоя рядом с Зеленским, начала говорить про своего политического соперника на предстоящих выборах республиканца Дональда Трампа.

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