Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии

Победоносная Вторая Карабахская война открыла новую страницу в истории не только регулярной армии Азербайджана, но и отечественной оборонной промышленности. Курс президента Алиева, взятый на поддержание высокого уровня боеспособности и военно-технического оснащения армии, а также меры по привлечению частного сектора создали необходимые условия, позволившие компаниям военно-промышленного комплекса Азербайджана создавать все больше новых видов современного оружия как для обеспечения потребностей армии, так и на экспорт.

Усиливающаяся напряженность между ведущими мировыми державами подталкивает многие страны к более активным инвестициям в оборонный потенциал, а истощение арсеналов, вызванное десятками региональных вооруженных конфликтов, повышает потребность в новых видах оружия и передовых военных технологиях. Исходя из чего становится очевидным, что в ближайшие годы спрос на мировом рынке оружия будет превышать предложения. И в этом плане азербайджанские военные инженеры, работающие над интересными проектами нового оружия отечественного производства, идут в ногу со временем. Одну из таких разработок продемонстрировала на проходящей в бакинском Экспо-Центре Международной оборонной выставке ADEX азербайджанская компания USH Security. Речь идет о проектном экземпляре автомата калибра 7,62 на 39 миллиметров, которому разработчики дали имя «Туран 1». Как сообщил haqqin.az специалист USH Security Вусал Нахматов, новый автомат, сконструированный на основе рекомендаций бойцов спецотряда азербайджанской армии, участвовавших в 44-дневной войне, предназначен для подразделений спецназа и отдельных родов войск.

«Мы внесли в модель предложенные нашими военными технические элементы, облегчающие обращение с оружием, - отметил Нахматов. - Отечественный автомат отвечает современным стандартам штурмовых винтовок НАТО, в нем также много технических новшеств, дающих значительные преимущества в условиях реального боя. Неподвижная верхняя часть оружия оснащена планками Пикатинни, которые позволяют без проблем установить на автомате любые дневные и ночные оптические приборы. Автомат снабжен многофункциональным телескопическим прикладом оригинальной конструкции, а также новым быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. В отличие от «Туран 1», в других автоматах, чтобы снять глушитель, военные теряют драгоценные минуты. Глушитель у нашего автомата снимается за доли секунды, и это чрезвычайно важно в условиях боя, когда дорога каждая секунда. Также усовершенствован предохранитель - устройство, не дающее оружию совершить случайный выстрел. Наш автомат снабжен двумя предохранителями по обеим сторонам оружия, что очень важно для быстрой реакции в случае внезапного боя. Еще одной важной деталью «Турана 1» является система перезарядки оружия. У обычного автомата один затвор перезарядки, установленный справа. То есть в бою для автоматчика-левши это может создать серьезные проблемы. Вот мы и решили установить на автомате два затвора с каждой из сторон». По словам Вусала Нахматова, важное инновационное решение было применено при разработке ствола автомата, который толще обычного и усеян бороздками по всей длине. Такая форма увеличивает ресурс эксплуатации оружия, позволяя длительное время вести беспрерывную стрельбу без перегрева ствола и одновременно обеспечивая его быстрое охлаждение. Такой режим стрельбы обеспечивает ствольная коробка азербайджанского автомата, изготовленная из цельного алюминиевого сплава.

«В целом, автомат прошел соответствующие испытания, продемонстрировав на полигоне высокую надежность и боевую эффективность, - подчеркнул инженер. - Он весит 3,6 кг, прицельная дальность стрельбы 1.000 метров, «Туран 1» неприхотлив при использовании и легко обслуживается. Уверен, что первый азербайджанский автомат будет иметь успех на международном оружейном рынке. Но мы рассчитываем, что, прежде всего, он будет принят на вооружение азербайджанской армии». Также большой интерес у посетителей выставки ADEX вызвали отечественные приборы ночного видения, инфракрасного диапазона и дневная оптика. Как рассказал Мехти Мехтиев, коммерческий менеджер компании 3Е Azerbaijan, входящей в группу USH Security, отечественные приборы ночного видения обеспечивают высокую эффективность ведения ближнего боя в ходе антитеррористических операций как в закрытых помещениях, так и на открытой местности. «Преимущество тепловизоров в том, что они всепогодны, - подчеркнул Мехтиев. - Независимо от тумана или даже нулевой видимости, эти приборы способны распознать любое живое существо. Отличительной чертой оптико-электронных приборов азербайджанского производства является использование в них самых передовых сенсоров. Дело в том, что иностранные производители не продавали Азербайджану приборы с высоким разрешением. Одни страны-производители лимитируют экспорт приборов с высоким разрешением, другие не продают их по политическим соображениям. Но, наладив их производство в Азербайджане, мы полностью решили вопрос оснащения нашей армии современной военной оптикой.