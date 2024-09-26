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Минута молчания в Азербайджане

12:02 824

В связи с Днем памяти (27 сентября) на всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память погибших в Отечественной войне 2020 года.

В 12:00 движение всех транспортных средств на автомагистралях было остановлено, с судов и поездов были поданы сигналы.

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, погибшим 44-дневной Отечественной войне.

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